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Распространение нового коронавируса
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Более 23 процентов жителей Нью-Дели имеют антитела к коронавирусу
Примерно 23,48% жителей столицы Индии имеют антитела к коронавирусу, говорится в результатах исследования, проведенного Национальным центром по контролю за... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дели
индия
в мире
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коронавирус covid-19, дели, индия, в мире

Более 23 процентов жителей Нью-Дели имеют антитела к коронавирусу

16:55 21.07.2020
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© REUTERS / Danish SiddiquiМедицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
© REUTERS / Danish Siddiqui
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Примерно 23,48% жителей столицы Индии имеют антитела к коронавирусу, говорится в результатах исследования, проведенного Национальным центром по контролю за заболеваниями в сотрудничестве с правительством столичной территории Дели.
"Для всех 11 районов Дели были сформированы исследовательские группы. Образцы крови отбирали у отдельных лиц после получения письменного информированного согласия, а затем их сыворотки тестировали на IgG-антитела и инфекцию с использованием (теста) Covid Kavach ELISA, одобренного Индийским советом по медицинским исследованиям… Были собраны и были протестированы 21 387 образцов", - говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте пресс-службы правительства Индии.
Отмечается, что проведенные тесты помогают определить средний процент людей с антителами на коронавирус в Дели.
"Результаты исследования серологической распространенности показывают, что в среднем по Дели распространенность IgG-антител составляет 23,48%. Исследование также показывает, что большое число инфицированных людей остаются бессимптомными", - отмечается в сообщении.
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Минздрав Индии связывает снижение числа заболеваний в Дели с усилиями правительства по предотвращению распространения инфекции, включая оперативную блокировку, эффективное сдерживание и меры надзора, такие как отслеживание контактов и соблюдение выполнения гражданами соответствующих норм поведения.
"Однако значительная часть населения по-прежнему уязвима. Поэтому меры сдерживания должны продолжаться с той же строгостью. Немедикаментозное вмешательство, такое как поддержание физической дистанции, использование маски, гигиена рук, избегание людных мест и так далее, должны строго соблюдаться", - отмечается в сообщении.
Согласно последним данным, коронавирус в Индии выявлен более чем 1,1 миллиона человек. Вместе с тем власти Индии отмечают, что победили болезнь 62,72% заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 603 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДелиИндияВ мире
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