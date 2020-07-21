Более 23 процентов жителей Нью-Дели имеют антитела к коронавирусу

Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия

Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл – РИА Новости. Примерно 23,48% жителей столицы Примерно 23,48% жителей столицы Индии имеют антитела к коронавирусу, говорится в результатах исследования, проведенного Национальным центром по контролю за заболеваниями в сотрудничестве с правительством столичной территории Дели

"Для всех 11 районов Дели были сформированы исследовательские группы. Образцы крови отбирали у отдельных лиц после получения письменного информированного согласия, а затем их сыворотки тестировали на IgG-антитела и инфекцию с использованием (теста) Covid Kavach ELISA, одобренного Индийским советом по медицинским исследованиям… Были собраны и были протестированы 21 387 образцов", - говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте пресс-службы правительства Индии.

Отмечается, что проведенные тесты помогают определить средний процент людей с антителами на коронавирус в Дели.

"Результаты исследования серологической распространенности показывают, что в среднем по Дели распространенность IgG-антител составляет 23,48%. Исследование также показывает, что большое число инфицированных людей остаются бессимптомными", - отмечается в сообщении.

Минздрав Индии связывает снижение числа заболеваний в Дели с усилиями правительства по предотвращению распространения инфекции, включая оперативную блокировку, эффективное сдерживание и меры надзора, такие как отслеживание контактов и соблюдение выполнения гражданами соответствующих норм поведения.

"Однако значительная часть населения по-прежнему уязвима. Поэтому меры сдерживания должны продолжаться с той же строгостью. Немедикаментозное вмешательство, такое как поддержание физической дистанции, использование маски, гигиена рук, избегание людных мест и так далее, должны строго соблюдаться", - отмечается в сообщении.

Согласно последним данным, коронавирус в Индии выявлен более чем 1,1 миллиона человек. Вместе с тем власти Индии отмечают, что победили болезнь 62,72% заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 603 тысяч человек скончались.