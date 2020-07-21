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Суд оправдал жителя Якутии, обвиняемого в двойном убийстве
Верховный суд Якутии на основании вердикта присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:53
республика саха (якутия)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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республика саха (якутия), происшествия

Суд оправдал жителя Якутии, обвиняемого в двойном убийстве

16:53 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Верховный суд Якутии на основании вердикта присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство.
По версии следствия, обвиняемый в июне 2019 года узнал от своего зятя, что его дальний родственник с друзьями приезжали к ним домой для выяснения отношений. Конфликт накалился после телефонного разговора между сторонами. Обвиняемый пригласил родственника и его компанию к себе домой, и когда гости подъехали, начал стрелять в них из охотничьего ружья, заряженного патронами с дробовыми зарядами. Двое, включая родственника, погибли, еще одного пули не задели.
"Уголовное дело в отношении П. рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. 14 июля 2020 г. коллегия, состоящая из 8 присяжных заседателей, вынесла вердикт о невиновности подсудимого… Приговором Верховного суда… подсудимый... признан невиновным в совершении преступлений… в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - говорится в релизе суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
13 июля, 15:57Сказано в эфире
Адвокат: сестры Хачатурян невиновны, присяжные их оправдаютАдвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин уверен, что сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, действовали в состоянии необходимой обороны, и суд присяжных их оправдает. Свою позицию юрист выразил в интервью радио Sputnik.
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Республика Саха (Якутия)Происшествия
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