Суд оправдал жителя Якутии, обвиняемого в двойном убийстве

ЯКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Верховный суд Якутии на основании вердикта присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве и покушении на убийство.
По версии следствия, обвиняемый в июне 2019 года узнал от своего зятя, что его дальний родственник с друзьями приезжали к ним домой для выяснения отношений. Конфликт накалился после телефонного разговора между сторонами. Обвиняемый пригласил родственника и его компанию к себе домой, и когда гости подъехали, начал стрелять в них из охотничьего ружья, заряженного патронами с дробовыми зарядами. Двое, включая родственника, погибли, еще одного пули не задели.
"Уголовное дело в отношении П. рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. 14 июля 2020 г. коллегия, состоящая из 8 присяжных заседателей, вынесла вердикт о невиновности подсудимого… Приговором Верховного суда… подсудимый... признан невиновным в совершении преступлений… в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - говорится в релизе суда.
Приговор не вступил в законную силу.
13 июля, 15:57Сказано в эфиреАдвокат: сестры Хачатурян невиновны, присяжные их оправдаютАдвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин уверен, что сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, действовали в состоянии необходимой обороны, и суд присяжных их оправдает. Свою позицию юрист выразил в интервью радио Sputnik.