Суд оправдал жителя Якутии, обвиняемого в двойном убийстве

По версии следствия, обвиняемый в июне 2019 года узнал от своего зятя, что его дальний родственник с друзьями приезжали к ним домой для выяснения отношений. Конфликт накалился после телефонного разговора между сторонами. Обвиняемый пригласил родственника и его компанию к себе домой, и когда гости подъехали, начал стрелять в них из охотничьего ружья, заряженного патронами с дробовыми зарядами. Двое, включая родственника, погибли, еще одного пули не задели.