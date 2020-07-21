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Абхазия обсудила с Россией борьбу с COVID-19
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обсудил с первым заместителем главы минздрава России Игорем Каграманяном вопросы противодействия распространению... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:49
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Абхазия обсудила с Россией борьбу с COVID-19

16:49 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
СУХУМ, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обсудил с первым заместителем главы минздрава России Игорем Каграманяном вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МИД республики.
"В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия распространению новой короновирусной инфекции, в том числе готовность медицинских учреждений Абхазии к оказанию медицинской помощи больным с COVID-19", - говорится в сообщении.
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Стороны договорились о направлении группы специалистов из представителей министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, минздрава Краснодарского края в целях обмена практическим опытом, проведении мероприятий по диагностике, предупреждению и лечению новой коронавирусной инфекции, отмечают в ведомстве.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
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Как сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе президента Абхазии, республика продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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