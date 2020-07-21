Абхазия обсудила с Россией борьбу с COVID-19

СУХУМ, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обсудил с первым заместителем главы минздрава России Игорем Каграманяном вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции , сообщает пресс-служба МИД республики.

"В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия распространению новой короновирусной инфекции, в том числе готовность медицинских учреждений Абхазии к оказанию медицинской помощи больным с COVID-19", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о направлении группы специалистов из представителей министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора , минздрава Краснодарского края в целях обмена практическим опытом, проведении мероприятий по диагностике, предупреждению и лечению новой коронавирусной инфекции, отмечают в ведомстве.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Как сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе президента Абхазии, республика продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.