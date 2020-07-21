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В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:41
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В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах

16:50 21.07.2020 (обновлено: 17:41 21.07.2020)
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© РИА Новости / Филипп БремПрохожие на улице в Вене
Прохожие на улице в Вене
© РИА Новости / Филипп Брем
ВЕНА, 21 июл - РИА Новости. Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
Он сообщил, что в последние недели рост числа новых инфицированных в сутки составляет трехзначное число, в связи с чем необходимо принимать меры для предотвращения распространения вируса.
"Мы решили снова ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях, во всех областях повседневной жизни", - сказал Курц на пресс-конференции.
Ношение масок в указанных сферах снова становится обязательным с пятницы.
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"Мы должны понимать, что болезнь по-прежнему есть, что есть опасность заразиться, поэтому дистанция и гигиена рук по-прежнему важны, и защита носа и рта имеет символический эффект", - добавил Курц.
Как уточнил глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер, по состоянию на 21 июля, всего в Австрии 19 тысяч подтвержденных случаев, за последние сутки - 84 новых заболевших.
Власти Австрии 14 апреля приступили к ослаблению мер по борьбе с коронавирусом, одновременно обязав население носить маски в публичных местах. С 15 июня защита носа и рта была необходима только в трех случаях: в общественном транспорте, в сфере здравоохранения, включая аптеки, и предприятиях сферы услуг, где нельзя соблюсти минимальную дистанцию (например, парикмахерам и работникам сферы общественного питания). В школах, в магазинах, посетителям кафе и отелей носить маску было не нужно.
Как заявлял РИА Новости заявил доктор естественных наук, приват-доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер, отменять режим обязательного ношения масок в супермаркетах будет безопасно только после того, как снимут все ограничения из-за коронавируса, включая свободу передвижения, и при условии, что возвращение к нормальной жизни не спровоцирует повторный рост заражений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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