https://ria.ru/20200721/1574662093.html
Прокуратура проверит информацию о загрязнении двух рек в Подмосковье
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ и обращениями граждан в интернете о загрязнении водных объектов в Пушкинском... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:44
2020-07-21T16:44
новости - экология
талица
московская область (подмосковье)
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, талица, московская область (подмосковье), происшествия