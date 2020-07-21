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Прокуратура проверит информацию о загрязнении двух рек в Подмосковье
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ и обращениями граждан в интернете о загрязнении водных объектов в Пушкинском... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:44
новости - экология
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московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
новости - экология, талица, московская область (подмосковье), происшествия

Прокуратура проверит информацию о загрязнении двух рек в Подмосковье

16:44 21.07.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ и обращениями граждан в интернете о загрязнении водных объектов в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.
"Согласно опубликованным данным в реки Скалба и Талица попали неочищенные сточные воды с загрязняющими веществами", - говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования, поясняют в ведомстве.
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Новости - ЭкологияТалицаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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