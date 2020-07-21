Премьер-министр Ирака заявил о непозволительности угроз в адрес Ирана

Аль-Каземи во вторник прибыл в Тегеран с двухдневным визитом, который стал первой поездкой иракского премьера за рубеж с момента вступления в должность в начале мая.

"Ирак не позволит, чтобы с его территории исходила какая-либо угроза Ирану", - сказал аль-Каземи в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело иранское телевидение.

По его словам, Ирак заинтересован в стабильности региона и считает необходимым, чтобы соседний Иран оставался "стабильным и сильным". Это в интересах Ближнего Востока, добавил он.

В Ираке находятся американские военнослужащие, действующие в рамках коалиции по борьбе с терроризмом. В предыдущие месяцы их позиции неоднократно подвергались обстрелам, на что США отвечали ударами по проиранским группировкам. Нестабильную обстановку в Ираке в конце 2019 года подстегнул резкий виток напряженности между Ираном и США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани