Премьер-министр Ирака заявил о непозволительности угроз в адрес Ирана

ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Ирак не позволит кому-либо угрожать Ирану со своей территории, заявил иракский премьер-министр Мустафа аль-Каземи после переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Аль-Каземи во вторник прибыл в Тегеран с двухдневным визитом, который стал первой поездкой иракского премьера за рубеж с момента вступления в должность в начале мая.
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"Ирак не позволит, чтобы с его территории исходила какая-либо угроза Ирану", - сказал аль-Каземи в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело иранское телевидение.
По его словам, Ирак заинтересован в стабильности региона и считает необходимым, чтобы соседний Иран оставался "стабильным и сильным". Это в интересах Ближнего Востока, добавил он.
В Ираке находятся американские военнослужащие, действующие в рамках коалиции по борьбе с терроризмом. В предыдущие месяцы их позиции неоднократно подвергались обстрелам, на что США отвечали ударами по проиранским группировкам. Нестабильную обстановку в Ираке в конце 2019 года подстегнул резкий виток напряженности между Ираном и США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на посольство.