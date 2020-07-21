Больницы Подмосковья получили более 40 аппаратов для УЗИ

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Больницы и поликлиники Московской области получили еще 42 аппарата для УЗИ, передает телеканал Больницы и поликлиники Московской области получили еще 42 аппарата для УЗИ, передает телеканал "360"

По словам главы регионального минздрава Светланы Стригунковой, за последние два месяца новые аппараты для УЗИ получили 24 медицинских центра. Она заметила, что проводить диагностику на высоком уровне удается благодаря техническим характеристикам оборудования.

"Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование для наших больниц и поликлиник, в том числе и диагностическое", – добавила министр.