https://ria.ru/20200721/1574661719.html
Больницы Подмосковья получили более 40 аппаратов для УЗИ
Больницы и поликлиники Московской области получили еще 42 аппарата для УЗИ, передает телеканал "360". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:37
2020-07-21T16:37
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Больницы и поликлиники Московской области получили еще 42 аппарата для УЗИ, передает телеканал "360"
.
По словам главы регионального минздрава Светланы Стригунковой, за последние два месяца новые аппараты для УЗИ получили 24 медицинских центра. Она заметила, что проводить диагностику на высоком уровне удается благодаря техническим характеристикам оборудования.
"Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование для наших больниц и поликлиник, в том числе и диагностическое", – добавила министр.
Отмечается, что улучшение эпидемической обстановки в области позволило вернуть шесть аппаратов для КТ к плановой работе. Они помогали обследовать пациентов с подозрением на коронавирус.