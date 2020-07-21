Закон о цифровых активах легализует криптовалюты, считают эксперты

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте дает правовые основы для оборота криптовалют в России, хотя и не в классическом смысле - как средства оплаты, и создает задел для возможной большей легализации в будущем, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Законопроект, принятый Госдумой во вторник во втором чтении, дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг. Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил РИА Новости, что криптовалюту, которую законодатели определяют как цифровой код, можно использовать как средство сбережений и инвестиций.

Как отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, в теории криптовалюту можно использовать в качестве инструмента для сбережений, но на практике она ближе к высокорисковым финансовым инструментам. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков указал, что ключевое значение имеет приравнивание криптовалюты в законодательстве к имуществу.

Директор центра поиска и разработки инноваций Альфа-банка Денис Додон заявил, что тренды рынка по развитию и использованию цифровой валюты в качестве средства платежа уже давно стали очевидны – через развитие цифровой валюты центрального банка (CBDC, Central Banking Digital Currency).

"По этому пути пошел Китай и уже активно применяет это на практике, у других стран нет другого пути, Россия не исключение. Явно будут ограничения по использованию цифровых валют, эмитентами которых не выступают центральные банки. Центральный банк РФ, полагаю, должен следовать по пути КНР, плюсы применения этого очевидны", - заявил Додон.

Криптовалюту легализуют?

"Этот законопроект как раз и ведет к тому, что нужно легализовать использование криптовалюты. Потому что по факту она у нас уже есть, но юридического обоснования для оборота криптовалюты нет. Легализация, скажем так, использование более цивилизованного использования цифровых активов, криптовалюты, конечно же, необходима", - заявил Ульянов.

При этом он пояснил, что этот закон - "не всеобъемлющий источник юридических знаний для оборота криптовалюты". "Это только рамочный первый закон. Он создает рамки для использования криптовалют в будущем, но он не делает легальным хождение криптовалют в нашем классическом понимании", - добавил эксперт. Аксаков говорил ранее, что более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию.

По словам Волкова из НКР, закрепление определения цифровой валюты расширит инструментарий, который есть у ряда экономических агентов. "Однако многое будет зависеть от подзаконных актов и закона о криптовалюте, в частности, поскольку мировой опыт ее регулирования достаточно скромный и мир пока нащупывает способы регулирования оборота таких сущностей", - добавил эксперт.

А директор по банковским рейтингам " Эксперт РА " Иван Уклеин обратил внимание на то, что законопроект ещё не прошёл финальное чтение. Третье чтение запланировано на 22 июля. Принятие этого закона, как ожидается, окажет позитивный эффект на инфраструктуру финансового рынка, отметил он.