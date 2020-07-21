ПСБ собрал около 2,5 тысячи заявок на конкурс по поддержке МСП

"Мы понимаем, как важно именно сейчас оказать поддержку малому и среднему бизнесу, и большое количество собранных нами заявок говорит о востребованности проекта у предпринимателей. После сбора заявок конкурс вступил в финальную стадию: до конца июля можно проголосовать за любого конкурсанта, тем самым повысив его шансы на победу. Что особенно важно: нет ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования, каждый владелец бизнеса самостоятельно решает, на что потратить грант", – сказал старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин.