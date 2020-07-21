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ПСБ собрал около 2,5 тысячи заявок на конкурс по поддержке МСП
ПСБ завершил прием заявок для участия представителей малого и среднего бизнеса во всероссийском конкурсе, который организован банком для поддержки... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:34
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ собрал около 2,5 тысячи заявок на конкурс по поддержке МСП

16:34 21.07.2020
31
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ПСБ завершил прием заявок для участия представителей малого и среднего бизнеса во всероссийском конкурсе, который организован банком для поддержки предпринимателей во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба банка.
"Собраны почти 2500 заявок. Общий призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей", - говорится в пресс-релизе.
Победителями станут компании, набравшие максимальное количество баллов по оценке экспертной комиссии банка.
"Мы понимаем, как важно именно сейчас оказать поддержку малому и среднему бизнесу, и большое количество собранных нами заявок говорит о востребованности проекта у предпринимателей. После сбора заявок конкурс вступил в финальную стадию: до конца июля можно проголосовать за любого конкурсанта, тем самым повысив его шансы на победу. Что особенно важно: нет ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования, каждый владелец бизнеса самостоятельно решает, на что потратить грант", – сказал старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
15 июля, 12:30
ПСБ поможет в строительстве нового центра исследований опасных вирусов
Выплата грантов пройдет с 10 по 14 августа текущего года.
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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