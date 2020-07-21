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Распространение нового коронавируса
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В Сербии число жертв коронавируса превысило 490
Число жертв COVID-19 в Сербии ко вторнику достигло с начала пандемии 491, за сутки выявлены 352 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:32
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, сербия, китай, сша, в мире

В Сербии число жертв коронавируса превысило 490

16:32 21.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 июл - РИА Новости. Число жертв COVID-19 в Сербии ко вторнику достигло с начала пандемии 491, за сутки выявлены 352 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения.
В Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
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"За прошедшие 24 часа протестированы 10 310 человек, выявлены 352 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 21 605. Скончались (за сутки) 9 пациентов, всего умер 491 больной", - заявил минздрав.
Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСербияКитайСШАВ мире
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