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Роухани оценил торговлю между Ираном и Ираком
Президент Ирана Хасан Роухани обсудил с премьером Ирака Мусатафой аль-Каземи развитие сотрудничества в экономике, стороны намерены довести торговлю до 20... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:30
хасан роухани
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хасан роухани, багдад (город), ирак, тегеран (город), в мире

Роухани оценил торговлю между Ираном и Ираком

16:30 21.07.2020
59
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обсудил с премьером Ирака Мусатафой аль-Каземи развитие сотрудничества в экономике, стороны намерены довести торговлю до 20 миллиардов долларов.
Аль-Каземи во вторник прибыл в Тегеран с двухдневным визитом, который стал первой поездкой иракского премьера с момента вступления в должность в начале мая.
"Другой темой, которую мы обсудили, был вопрос о развитии торговли между странами. Оба государства настроены увеличить торговое взаимодействие до 20 миллиардов долларов", - сказал Роухани в ходе совместной пресс-конференции с премьером Ирака.
Президент Ирана также сообщил, что обсудил с аль-Каземи вопросы региональной безопасности и ситуацию с коронавирусом, выразив готовность Тегерана обеспечить Багдад тем, в чем он нуждается в сфере здравоохранения.
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