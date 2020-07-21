https://ria.ru/20200721/1574661270.html
Роухани оценил торговлю между Ираном и Ираком
Президент Ирана Хасан Роухани обсудил с премьером Ирака Мусатафой аль-Каземи развитие сотрудничества в экономике, стороны намерены довести торговлю до 20... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:30
2020-07-21T16:30
хасан роухани
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хасан роухани, багдад (город), ирак, тегеран (город), в мире