Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице

СМИ сообщили о взрывах в районе захвата автобуса в Луцке

СМИ сообщили о взрывах в районе захвата автобуса в Луцке

"Вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице - это недостоверная информация", - заявил министр во время брифинга в Луцке, трансляцию вел телеканал NewsOne.