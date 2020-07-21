Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574661187.html
Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице
Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:44
антон геращенко
украина
захват заложников в луцке
ситуация на украине
арсен аваков
мвд украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574660845_0:224:2200:1462_1400x0_80_0_0_ccc1276fe21c20f493e81ec0ce146c3b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574659331.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574656251.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574660845_0:224:2200:1462_1400x0_80_0_0_ccc1276fe21c20f493e81ec0ce146c3b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574660845_85:0:2062:1483_1400x0_80_0_0_06e863a3a2a8e65c517d04c9e0ff6a61.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574660845_332:0:1815:1483_1400x0_80_0_0_6af2983cdddc0c673d80ceef790cbf4e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон геращенко, украина, захват заложников в луцке, ситуация на украине, арсен аваков, мвд украины, в мире

Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице

16:29 21.07.2020 (обновлено: 16:44 21.07.2020)
452
© REUTERS / Mykola MartyniukЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© REUTERS / Mykola Martyniuk
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице.
Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины ранее сообщил в Telegram, что захватчик автобуса находился на лечении в психиатрическом учреждении.
Место захвата заложников в Луцке
Вчера, 16:06
СМИ сообщили о взрывах в районе захвата автобуса в Луцке
"Вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице - это недостоверная информация", - заявил министр во время брифинга в Луцке, трансляцию вел телеканал NewsOne.
Аваков добавил, что у злоумышленника есть смартфон, и он может видеть и слышать все комментарии.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 15:27
МВД Украины назвало захватчика автобуса с людьми в Луцке уроженцем РФ
340220
Обсудить 0
Антон ГеращенкоУкраинаЗахват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАрсен АваковМВД УкраиныВ мире
Рекомендуем
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали расширить возможности оппозиции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса превысило 490
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Правительство Британии оценило сообщения о вмешательстве России в Brexit
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция разыскивает скрывшегося после стрельбы в Подмосковье водителя
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова
Флаги
Джонсон и Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский
Полицейский
Полиция начала проверку после того, как в Подольске из окна выпал ребенок
Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми
Премьер-министр Ирака заявил о непозволительности угроз в адрес Ирана
Певица Мадонна
В пресс-службе судов опровергли заявление Мадонны о штрафе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
Лента новостейМолния