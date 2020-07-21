Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице.
Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины ранее сообщил в Telegram, что захватчик автобуса находился на лечении в психиатрическом учреждении.
"Вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице - это недостоверная информация", - заявил министр во время брифинга в Луцке, трансляцию вел телеканал NewsOne.
Аваков добавил, что у злоумышленника есть смартфон, и он может видеть и слышать все комментарии.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.