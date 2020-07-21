Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Следственный комитет отказал вице-спикеру палаты представителей Филиппин Фреденилу Кастро в возможности подтвердить генетическое родство с приемными детьми, которые находятся в Видном и проходят по делу о торговле людьми. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
Кастро и его юрист считают, что дети — граждане Республики Филиппины незаконно удерживаются в России.
"Основанием задержания являлось якобы отсутствие документов на детей, которые мы к ходатайству приложили, и все равно получили отказ. Его мы обжалуем в суде, как и обжалуем незаконные действия Видновской больницы", — сказал Трунов.
В январе в Одинцово подмосковный главк СК возбудил дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи нашли еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — оформляли необходимые документы, в том числе для вывоза за рубеж.
Новорожденных изъяли и поместили в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.
По делу под стражей находятся семь человек, еще одну фигурантку отправили под домашний арест. Основной обвиняемый Константин Свитнев, по данным Трунова, сейчас в Праге и из-за пандемии коронавируса пока вернуться в Россию, где объявлен в розыск, не может.