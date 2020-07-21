Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России

"Основанием задержания являлось якобы отсутствие документов на детей, которые мы к ходатайству приложили, и все равно получили отказ. Его мы обжалуем в суде, как и обжалуем незаконные действия Видновской больницы", — сказал Трунов.

В квартире следователи нашли еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — оформляли необходимые документы, в том числе для вывоза за рубеж.