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Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России
Следственный комитет отказал вице-спикеру палаты представителей Филиппин Фреденилу Кастро в возможности подтвердить генетическое родство с приемными детьми,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:28
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
одинцово
филиппины
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), одинцово, филиппины, происшествия

Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России

16:29 21.07.2020 (обновлено: 18:28 21.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Следственный комитет отказал вице-спикеру палаты представителей Филиппин Фреденилу Кастро в возможности подтвердить генетическое родство с приемными детьми, которые находятся в Видном и проходят по делу о торговле людьми. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.
Кастро и его юрист считают, что дети — граждане Республики Филиппины незаконно удерживаются в России.

"Основанием задержания являлось якобы отсутствие документов на детей, которые мы к ходатайству приложили, и все равно получили отказ. Его мы обжалуем в суде, как и обжалуем незаконные действия Видновской больницы", — сказал Трунов.

В январе в Одинцово подмосковный главк СК возбудил дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи нашли еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — оформляли необходимые документы, в том числе для вывоза за рубеж.
Новорожденных изъяли и поместили в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.
По делу под стражей находятся семь человек, еще одну фигурантку отправили под домашний арест. Основной обвиняемый Константин Свитнев, по данным Трунова, сейчас в Праге и из-за пандемии коронавируса пока вернуться в Россию, где объявлен в розыск, не может.
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Игорь ТруновСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ОдинцовоФилиппиныПроисшествия
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