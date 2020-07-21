В Раде потребовали расширить возможности оппозиции

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала внести изменения в регламент работы Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала внести изменения в регламент работы Верховной рады Украины и расширить права и возможности оппозиции, передает пресс-служба политсилы.

Во время выборов в Верховную раду, которые состоялись на Украине летом 2019 года, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила поддержку 13,05% (это более 1,9 миллиона голосов). Это вторая по величине партия в парламенте, в которую вошли 44 человека. Однако для законов в Раде необходимы голоса минимум 226 депутатов.

"Мы требуем внесения изменений в регламент работы Верховной рады и расширения прав и возможностей оппозиции. За этот год мы разработали более ста законопроектов, которые необходимы стране и которых ждут люди. Но эти законопроекты заблокированы парламентскими Зе-монополистами", - говорится в заявлении на сайте партии во вторник.

Партия требует немедленного пересмотра повестки работы парламента.

"Вместо коррупционных и лоббистских законопроектов парламент должен сосредоточиться на работе над политической частью минских соглашений, принятием антикризисных решений, направленных на помощь экономике и людям… Год прошел. Пришло время изменить украинский парламент. Вернуть в его стены диалог, демократические принципы и ответственность перед гражданами. Если этого не произойдет – парламент должен уйти на перевыборы", - подытожили в заявлении.