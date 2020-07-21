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В Раде потребовали расширить возможности оппозиции
Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала внести изменения в регламент работы Верховной рады Украины и расширить права и... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:28
верховная рада украины
владимир зеленский
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353
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде потребовали расширить возможности оппозиции

16:28 21.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала внести изменения в регламент работы Верховной рады Украины и расширить права и возможности оппозиции, передает пресс-служба политсилы.
Во время выборов в Верховную раду, которые состоялись на Украине летом 2019 года, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила поддержку 13,05% (это более 1,9 миллиона голосов). Это вторая по величине партия в парламенте, в которую вошли 44 человека. Однако для законов в Раде необходимы голоса минимум 226 депутатов.
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"Мы требуем внесения изменений в регламент работы Верховной рады и расширения прав и возможностей оппозиции. За этот год мы разработали более ста законопроектов, которые необходимы стране и которых ждут люди. Но эти законопроекты заблокированы парламентскими Зе-монополистами", - говорится в заявлении на сайте партии во вторник.
Партия требует немедленного пересмотра повестки работы парламента.
"Вместо коррупционных и лоббистских законопроектов парламент должен сосредоточиться на работе над политической частью минских соглашений, принятием антикризисных решений, направленных на помощь экономике и людям… Год прошел. Пришло время изменить украинский парламент. Вернуть в его стены диалог, демократические принципы и ответственность перед гражданами. Если этого не произойдет – парламент должен уйти на перевыборы", - подытожили в заявлении.
Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.
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