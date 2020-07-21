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Новикомбанк финансирует производство санитарных вертолетов "Ансат"
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, профинансировал производство 17 легких вертолетов "Ансат", которые выпускает холдинг "Вертолеты России", на... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:02
новикомбанк
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк финансирует производство санитарных вертолетов "Ансат"

16:28 21.07.2020 (обновлено: 23:02 21.07.2020)
60
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет "Ансат", представленный на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
Легкий многоцелевой вертолет Ансат, представленный на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, профинансировал производство 17 легких вертолетов "Ансат", которые выпускает холдинг "Вертолеты России", на общую сумму 1,8 миллиарда рублей и 12,5 миллионов долларов, сообщает пресс-служба банка.
Вертолеты произведены в различной комплектации, включая машины с медицинским модулем.
"Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка, Казанский вертолетный завод (входит в холдинг "Вертолеты России") ведет стабильные серийные поставки медицинских вертолетов Ансат в рамках программы развития санитарной авиации РФ. Вертолеты данного типа применяются в Московской, Нижегородской, Кировской, Костромской, Тверской, Челябинской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Татарстан и других регионах России", - отметили в банке.
Медицинские вертолеты "Ансат", оборудованные аппаратами ИВЛ, принимают участие в борьбе с COVID-19 по всей России. Для упрощения перевозки пациентов с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года Росавиация одобрила вариант дооснащения "Ансата" инфекционными боксами. Также сертифицирован медицинский модуль с комплексом для перевозки неонатальных пациентов.
"Новикомбанк участвует в реализации ключевых проектов по созданию перспективных моделей самолетов и вертолетов. Медицинский "Ансат" – это не просто инновации, не просто техническая новинка – это, прежде всего, возможность спасать человеческие жизни. Финансирование подобных проектов – важная часть социальной стратегии банка", - приводится в сообщении комментарий председателя правления банка Елены Георгиевой.
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