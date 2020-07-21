Новикомбанк финансирует производство санитарных вертолетов "Ансат"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, профинансировал производство 17 легких вертолетов " . Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, профинансировал производство 17 легких вертолетов " Ансат ", которые выпускает холдинг "Вертолеты России", на общую сумму 1,8 миллиарда рублей и 12,5 миллионов долларов, сообщает пресс-служба банка.

Вертолеты произведены в различной комплектации, включая машины с медицинским модулем.

"Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка, Казанский вертолетный завод (входит в холдинг "Вертолеты России") ведет стабильные серийные поставки медицинских вертолетов Ансат в рамках программы развития санитарной авиации РФ. Вертолеты данного типа применяются в Московской, Нижегородской, Кировской, Костромской, Тверской, Челябинской, Белгородской, Волгоградской, Астраханской областях, Республике Татарстан и других регионах России", - отметили в банке.

Медицинские вертолеты "Ансат", оборудованные аппаратами ИВЛ, принимают участие в борьбе с COVID-19 по всей России. Для упрощения перевозки пациентов с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года Росавиация одобрила вариант дооснащения "Ансата" инфекционными боксами. Также сертифицирован медицинский модуль с комплексом для перевозки неонатальных пациентов.