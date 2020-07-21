Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтение запланировано на 22 июля.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Законопроект подготовлен кабмином во исполнение этого поручения и предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.

Это будут одни из самых низких ставок в мире, что позволит развивать проекты в России с большей выгодой, чем за рубежом, подчеркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Он пояснял, что такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. Попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.

А глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что "позволит повысить адресность данной льготы".

Мишустин заверял, что правительство не ограничится только налоговым маневром и продолжит принимать меры для динамичного развития отрасли и поддержки российских IT-компаний.