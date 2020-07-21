Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574660935.html
Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтение запланировано на 22 июля. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:27
михаил мишустин
антон силуанов
госдума рф
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1400x0_80_0_0_287b6c778224419d20f76e88b689070c.jpg
https://ria.ru/20200721/1574659683.html
https://ria.ru/20200721/1574653299.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1400x0_80_0_0_287b6c778224419d20f76e88b689070c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_180:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_644ba7ab2f5897e8f9995867dfc3eeb2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_521:0:2569:2048_1400x0_80_0_0_f0b1026a861d00cd91c428957d0e0d5e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, антон силуанов, госдума рф, владимир путин, экономика

Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли

16:27 21.07.2020
337
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли. Второе и третье чтение запланировано на 22 июля.
Президент РФ Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Законопроект подготовлен кабмином во исполнение этого поручения и предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Вчера, 16:11
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
Это будут одни из самых низких ставок в мире, что позволит развивать проекты в России с большей выгодой, чем за рубежом, подчеркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он пояснял, что такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. Попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.
А глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что "позволит повысить адресность данной льготы".
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 14:48
Госдума приняла во втором чтении проект о цифровых финансовых активах
Мишустин заверял, что правительство не ограничится только налоговым маневром и продолжит принимать меры для динамичного развития отрасли и поддержки российских IT-компаний.
Помимо этого, проект содержит нормы, упрощающие порядок признания физлиц налоговыми резидентами РФ. Он позволит физлицам, находившимся в РФ в этом году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ. Это даст возможность привлечь в РФ граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами, пояснял Силуанов.
910002
Обсудить 1
Михаил МишустинАнтон СилуановГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали расширить возможности оппозиции
Захват заложников в Луцке
Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице
Флаги
Джонсон и Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана конфликт на границе
Криптообменник Сберкоин в Москве
Закон о цифровых активах легализует криптовалюты, считают эксперты
Автомобиль Следственного комитета РФ
Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России
Листы с денежными купюрами
Тюльганский электромеханический завод получил льготный заем
Триумфальная арка в Кишиневе
Молдавия и ЕС заключили кредитное соглашение на 100 миллионов евро
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении проект о льготных кредитах в АПК
Полицейский
Полиция начала проверку после того, как в Подольске из окна выпал ребенок
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
ЦИК считает, что избирательная система готова к трехдневному голосованию
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" получила в свой флот Boeing 737-800
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса превысило 490
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
Лента новостейМолния