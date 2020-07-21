Шведы эмоционально тяжело переживают пандемию, показало исследование

СТОКГОЛЬМ, 21 июл - РИА Новости. Несмотря на отказ правительства Швеции от введения обязательной самоизоляции, около 30% шведов ощущают себя подавленными и замечают симптомы депрессии, следует из нового исследования психологов Уппсальского университета.
Участие в онлайн исследовании приняли 1212 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Около 30% из них заявили, что ощущают себя сильно или средне подавленными (в аналогичном опросе 2018 года такой ответ дали 17% респондентов). Около 38% рассказали, что испытывают проблемы со сном. Эти данные близки к результатам, которые получили итальянские и китайские психологи, проводившие аналогичное исследование весной 2020 года.
"Кажется, что выбор стратегии не имеет решающего значения, когда речь идет о психологическом здоровье. Влияние оказывает ситуация в целом. Людям свойственно пытаться смотреть вперед и тревожиться о будущем", - комментирует результаты исследования одна из авторов психолог Карин Броки в интервью изданию Dagens Nyheter.
Власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Школы, детские сады и рестораны оставались открытыми, но все массовые мероприятия - отменены. Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%.