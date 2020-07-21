Шведы эмоционально тяжело переживают пандемию, показало исследование

Участие в онлайн исследовании приняли 1212 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Около 30% из них заявили, что ощущают себя сильно или средне подавленными (в аналогичном опросе 2018 года такой ответ дали 17% респондентов). Около 38% рассказали, что испытывают проблемы со сном. Эти данные близки к результатам, которые получили итальянские и китайские психологи, проводившие аналогичное исследование весной 2020 года.