https://ria.ru/20200721/1574660818.html
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана конфликт на границе
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана Поладом Бюльбюль Оглы и Варданом Тоганяном стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:26
2020-07-21T16:32
вардан тоганян
полад бюльбюль
сергей лавров
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574616009.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вардан тоганян, полад бюльбюль, сергей лавров, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире