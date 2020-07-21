Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574660818.html
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана конфликт на границе
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана Поладом Бюльбюль Оглы и Варданом Тоганяном стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:32
вардан тоганян
полад бюльбюль
сергей лавров
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_0:0:2781:1565_1400x0_80_0_0_c601f036820793224749daa82e53ca1a.jpg
https://ria.ru/20200720/1574616009.html
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_0:0:2781:1565_1400x0_80_0_0_c601f036820793224749daa82e53ca1a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_50:0:2781:2048_1400x0_80_0_0_81985e75a74c60aeda2f01cf17da0b07.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573855466_394:0:2442:2048_1400x0_80_0_0_10489ec8811ce30279d354c2a705df12.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вардан тоганян, полад бюльбюль, сергей лавров, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана конфликт на границе

16:26 21.07.2020 (обновлено: 16:32 21.07.2020)
4075
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана Поладом Бюльбюль Оглы и Варданом Тоганяном стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил МИД РФ.
"Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщил МИД РФ.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
20 июля, 19:23
Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
1400002
Обсудить 0
Вардан ТоганянПолад БюльбюльСергей ЛавровСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Азербайджан сообщил о напряженной ситуации по всей линии фронта
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Флаги
Джонсон и Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали расширить возможности оппозиции
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф передал Путину послание от Роухани
Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике Россия в Самаре
Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил цели по качеству общего образования
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Армянская АЭС вблизи города Мецамор
Гражданские объекты Армении не были целью Азербайджана, заявили в Баку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
Лента новостейМолния