Тюльганский электромеханический завод получил льготный заем

"Привлечение предприятием довольно серьезной суммы займа в сегодняшних условиях является признаком того, что руководство завода думает не только о текущей деятельности, но и о перспективах развития предприятия. А предлагаемые нами условия заимствования интересны и выгодны для бизнеса", – сказал РИА Новости министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин.