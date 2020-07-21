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Тюльганский электромеханический завод получил льготный заем
Тюльганский электромеханический завод получил в Областном фонде развития промышленности более 13 миллионов рублей на новый инвестиционный проект, отмечается в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:25
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оренбургская область, экономика

Тюльганский электромеханический завод получил льготный заем

16:25 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОРЕНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Тюльганский электромеханический завод получил в Областном фонде развития промышленности более 13 миллионов рублей на новый инвестиционный проект, отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской области.
Новый проект направлен на приобретение производственного оборудования, которое позволит добиться высокого качества продукции и максимально автоматизировать процесс.
Руководство предприятия рассчитывает, что новое оборудование на 50% увеличит выпуск продукции, улучшит качество выпускаемых изделий и условия труда.
"Привлечение предприятием довольно серьезной суммы займа в сегодняшних условиях является признаком того, что руководство завода думает не только о текущей деятельности, но и о перспективах развития предприятия. А предлагаемые нами условия заимствования интересны и выгодны для бизнеса", – сказал РИА Новости министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин.
Областной фонд развития промышленности продолжает выдачу займов промышленным предприятиям на создание и модернизацию производства.
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