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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200721/1574660666.html
Заводы глубокой переработки полимеров создадут на базе КПО Подмосковья
Предприятия глубокой переработки полимеров создадут на базе комплексов по переработке отходов в Московской области, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:35
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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евгений хромушин, московская область (подмосковье)

Заводы глубокой переработки полимеров создадут на базе КПО Подмосковья

16:35 21.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаГотовый продукт переработки отходов полимеров и пластика
Готовый продукт переработки отходов полимеров и пластика
© РИА Новости / Кирилл Брага
КРАСНОГОРСК, 21 июл – РИА Новости. Предприятия глубокой переработки полимеров создадут на базе комплексов по переработке отходов в Московской области, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе подписание трехстороннего соглашение об увеличении мощностей КПО в регионе.
Трехстороннее соглашение между правительством региона, компанией "РТ-Инвест" и ППК "Российский экологический оператор" было подписано в Доме правительства Московской области во вторник. Согласно документу "РТ-Инвест", создаст отрасль переработки полимеров с общими инвестициями в 50 миллиардов рублей, что позволит создать более 3 500 новых рабочих мест и переработку четырех миллионов тонн полимерных отходов в год.
"За пять лет в регионе закрыто 29 из 39 старых мусорных полигонов, все они доставляли, мягко говоря, проблемы населению и вред природе. Важным этапом в развитие индустрии станет создание на базе действующих КПО сети предприятий глубокой переработки отходов. Компания "РТ-Инвест" построит на своих предприятиях КПО "ЮГ" и КПО "Север" два комплекса по переработке полимеров во вторичные прозрачные ПЭТФ, ПНД и ПВД гранулы, которые востребованы за рубежом и станут экспортным сырьем", - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Евгений Хромушин.
Раздельный сбор мусора
Вчера, 16:02Новости Подмосковья
В Подмосковье увеличат мощности комплексов по переработке отходов
По словам генерального директора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова наряду с запуском рядом с КПО предприятий по производству гранул, компания ускорит внедрение в нашей стране замкнутого цикла обращения полимеров. Получаемое вторичное сырье после высокотехнологичной переработки будет соответствовать по своим свойствам первичному
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область (Подмосковье)
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