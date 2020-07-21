Заводы глубокой переработки полимеров создадут на базе КПО Подмосковья

КРАСНОГОРСК, 21 июл – РИА Новости. Предприятия глубокой переработки полимеров создадут на базе комплексов по переработке отходов в Московской области, сообщил заместитель председателя правительства Московской области . Предприятия глубокой переработки полимеров создадут на базе комплексов по переработке отходов в Московской области, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе подписание трехстороннего соглашение об увеличении мощностей КПО в регионе.

Трехстороннее соглашение между правительством региона, компанией "РТ-Инвест" и ППК "Российский экологический оператор" было подписано в Доме правительства Московской области во вторник. Согласно документу "РТ-Инвест", создаст отрасль переработки полимеров с общими инвестициями в 50 миллиардов рублей, что позволит создать более 3 500 новых рабочих мест и переработку четырех миллионов тонн полимерных отходов в год.

"За пять лет в регионе закрыто 29 из 39 старых мусорных полигонов, все они доставляли, мягко говоря, проблемы населению и вред природе. Важным этапом в развитие индустрии станет создание на базе действующих КПО сети предприятий глубокой переработки отходов. Компания "РТ-Инвест" построит на своих предприятиях КПО "ЮГ" и КПО "Север" два комплекса по переработке полимеров во вторичные прозрачные ПЭТФ, ПНД и ПВД гранулы, которые востребованы за рубежом и станут экспортным сырьем", - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Евгений Хромушин.