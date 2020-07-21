https://ria.ru/20200721/1574660666.html
Заводы глубокой переработки полимеров создадут на базе КПО Подмосковья
Предприятия глубокой переработки полимеров создадут на базе комплексов по переработке отходов в Московской области, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:35
2020-07-21T16:35
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений хромушин, московская область (подмосковье)
КРАСНОГОРСК, 21 июл – РИА Новости
. Предприятия глубокой переработки полимеров создадут на базе комплексов по переработке отходов в Московской области, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин
в ходе подписание трехстороннего соглашение об увеличении мощностей КПО в регионе.
Трехстороннее соглашение между правительством региона, компанией "РТ-Инвест" и ППК "Российский экологический оператор" было подписано в Доме правительства Московской области во вторник. Согласно документу "РТ-Инвест", создаст отрасль переработки полимеров с общими инвестициями в 50 миллиардов рублей, что позволит создать более 3 500 новых рабочих мест и переработку четырех миллионов тонн полимерных отходов в год.
"За пять лет в регионе закрыто 29 из 39 старых мусорных полигонов, все они доставляли, мягко говоря, проблемы населению и вред природе. Важным этапом в развитие индустрии станет создание на базе действующих КПО сети предприятий глубокой переработки отходов. Компания "РТ-Инвест" построит на своих предприятиях КПО "ЮГ" и КПО "Север" два комплекса по переработке полимеров во вторичные прозрачные ПЭТФ, ПНД и ПВД гранулы, которые востребованы за рубежом и станут экспортным сырьем", - рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Евгений Хромушин.
По словам генерального директора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова наряду с запуском рядом с КПО предприятий по производству гранул, компания ускорит внедрение в нашей стране замкнутого цикла обращения полимеров. Получаемое вторичное сырье после высокотехнологичной переработки будет соответствовать по своим свойствам первичному