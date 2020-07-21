ЦИК считает, что избирательная система готова к трехдневному голосованию

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.

Это удобная норма, которая позволяет работать и адаптироваться к разным ситуациям, в том числе и к санитарно-эпидемиологической ситуации. Мне представляется, что законодатель в данном случае поступил вполне обоснованно, корректно среагировал на то, что было. Мы только что прошли процедуру общероссийского голосования, и многие форматы, которые применялись в общероссийском голосовании, появились теперь как нормы федерального закона. И мне представляется, что прописаны очень четко и ясно.

"Мы не можем не учитывать реакцию избирателей, ожидания избирателей. Мне кажется, законодатель поступил абсолютно правильно. ЦИК готов к реализации этих норм в тех форматах, в которых мы их апробировали", - добавил Булаев.

"Чем меньше людей приходят на выборы, тем меньше доверия к тем решениям, которые там принимаются. ...Поэтому явка на избирательных кампаниях - это не только какая-то самоцель, это понимание того, насколько легитимна избранная власть и насколько уверенно она может говорить от имени тех, кто ее избрал, и обращаться к ним. Мне представляется, что в данном случае пролонгированное голосование позволяет людям прийти в удобное для них время, поэтому мне кажется, результат, полученный на таких выборах, будет более весомым", - резюмировал он.