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ЦИК считает, что избирательная система готова к трехдневному голосованию
Норма о трехдневном голосовании удобна для избирателей, избирательная система готова к её реализации, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:56
россия
николай булаев
цик рф
политика
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россия, николай булаев, цик рф, политика

ЦИК считает, что избирательная система готова к трехдневному голосованию

16:22 21.07.2020 (обновлено: 16:56 21.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Норма о трехдневном голосовании удобна для избирателей, избирательная система готова к её реализации, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.

Это удобная норма, которая позволяет работать и адаптироваться к разным ситуациям, в том числе и к санитарно-эпидемиологической ситуации. Мне представляется, что законодатель в данном случае поступил вполне обоснованно, корректно среагировал на то, что было. Мы только что прошли процедуру общероссийского голосования, и многие форматы, которые применялись в общероссийском голосовании, появились теперь как нормы федерального закона. И мне представляется, что прописаны очень четко и ясно.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Николай Булаев
заместитель председателя ЦИК
Он напомнил, что "многие социологические опросы показывают, что избиратели или голосующие оценили вполне положительно эти нормы".
"Мы не можем не учитывать реакцию избирателей, ожидания избирателей. Мне кажется, законодатель поступил абсолютно правильно. ЦИК готов к реализации этих норм в тех форматах, в которых мы их апробировали", - добавил Булаев.
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Заместитель председателя ЦИК отметил, что "задача любых выборов - услышать мнение большинства людей".
"Чем меньше людей приходят на выборы, тем меньше доверия к тем решениям, которые там принимаются. ...Поэтому явка на избирательных кампаниях - это не только какая-то самоцель, это понимание того, насколько легитимна избранная власть и насколько уверенно она может говорить от имени тех, кто ее избрал, и обращаться к ним. Мне представляется, что в данном случае пролонгированное голосование позволяет людям прийти в удобное для них время, поэтому мне кажется, результат, полученный на таких выборах, будет более весомым", - резюмировал он.
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