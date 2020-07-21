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Лавров поблагодарил посла Кубы за работу в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в РФ Херардо Пеньяльвером Порталем по случаю завершения его... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:20
сергей лавров
москва
куба
гавана
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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сергей лавров, москва, куба, гавана, в мире

Лавров поблагодарил посла Кубы за работу в Москве

16:20 21.07.2020
95
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в РФ Херардо Пеньяльвером Порталем по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщил МИД РФ.
"Проведена "сверка часов" по вопросам наращивания взаимодействия Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, глобальной и региональной проблематики, в том числе координации усилий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - сообщил МИД.
Глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил Пеньяльвера за плодотворную работу в Москве и пожелал успехов в его дальнейшей деятельности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи
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Сергей ЛавровМоскваКубаГаванаВ мире
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