ЦИК поручил проверить списки на предмет двойного голосования по поправкам

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ЦИК поручил избиркомам субъектов РФ проверить списки 23 тысяч граждан, голосовавших онлайн или не по прописке, на предмет двойного голосования по поправкам в конституцию: будут вскрыты опечатанные мешки с избирательной документацией, заявил заместитель председателя ЦИК ЦИК поручил избиркомам субъектов РФ проверить списки 23 тысяч граждан, голосовавших онлайн или не по прописке, на предмет двойного голосования по поправкам в конституцию: будут вскрыты опечатанные мешки с избирательной документацией, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля.

"Поручить избирательным комиссиям субъектов РФ: вскрыть опечатанные мешки (коробки), содержащие списки участников общероссийского голосования, согласно списку номеров участков для голосования, указанных в приложении к настоящему постановлению, для проведения проверки", - указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании во вторник.

Также ЦИК поручил провести сопоставление списков голосовавших по месту нахождения, то есть в рамках "Мобильного избирателя", включая дистанционное электронное голосование, и по месту регистрации.

"В случае, если в списках обнаружится запись и там, и там, можно сделать вывод, что человек получил бюллетень дважды, и появятся основания для направления данных материалов в правоохранительные органы", - пояснил член ЦИК Антон Лопатин.

Он добавил, что списки будут сверены и по зарубежным участкам.