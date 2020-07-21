Дегтярев назвал хабаровскую полицию самой вежливой

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал участников несанкционированных акций не провоцировать полицию, а местную полицию назвал самой вежливой.
"Я считаю, что… законные мирные методы политической борьбы, что участие в санкционированных или согласованных (митингах) вполне допустимо и нормально. Силовики – мы на представлении встречали – в сложном положении. Формально закон нарушается. Я готов их максимально сдерживать. Надо, чтоб была дорога с двусторонним движением. Здесь самая вежливая полиция... Не надо провоцировать полицейских", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что не может отдать приказ о разгоне митинга. "Приказа такого губернатор отдать не может... ни в одном регионе, кроме республик", - заявил Дегтярев.
Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент РФ 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.