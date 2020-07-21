Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574660334.html
Дегтярев назвал хабаровскую полицию самой вежливой
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал участников несанкционированных акций не провоцировать полицию, а местную полицию назвал самой... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:17
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_0:47:922:566_1400x0_80_0_0_51e4bbf03a2432267cb30c6e83e0fdef.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574657149.html
москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_0:47:922:566_1400x0_80_0_0_51e4bbf03a2432267cb30c6e83e0fdef.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_53:0:870:613_1400x0_80_0_0_f30febbcbbefe143a1bd28295b58da3b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_155:0:768:613_1400x0_80_0_0_864cec960025412d6257b2c3b3f051bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Дегтярев назвал хабаровскую полицию самой вежливой

16:17 21.07.2020
713
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал участников несанкционированных акций не провоцировать полицию, а местную полицию назвал самой вежливой.
"Я считаю, что… законные мирные методы политической борьбы, что участие в санкционированных или согласованных (митингах) вполне допустимо и нормально. Силовики – мы на представлении встречали – в сложном положении. Формально закон нарушается. Я готов их максимально сдерживать. Надо, чтоб была дорога с двусторонним движением. Здесь самая вежливая полиция... Не надо провоцировать полицейских", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что не может отдать приказ о разгоне митинга. "Приказа такого губернатор отдать не может... ни в одном регионе, кроме республик", - заявил Дегтярев.
Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Часть участников выходят на акции без масок. При этом власти предупреждали об опасности массовых мероприятий и о том, что в крае занято больными 90% коек в COVID-госпиталях.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент РФ 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Михаил Дегтярев
Вчера, 15:42
Врио главы Хабаровского края Дегтярев обозначил первостепенные задачи
1021123
Обсудить 0
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже
Елисейский дворец: дата встречи "нормандской четверки" не определена
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК поручил проверить списки на предмет двойного голосования по поправкам
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил, что знает мобильные телефоны почти всех министров
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров поблагодарил посла Кубы за работу в Москве
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" получила в свой флот Boeing 737-800
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (справа)
Дегтярев готов пообщаться с хабаровчанами в режиме прямой линии
Полицейский
Полиция начала проверку после того, как в Подольске из окна выпал ребенок
Певица Мадонна
В пресс-службе судов опровергли заявление Мадонны о штрафе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова
Дверь зала судебных заседаний
Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
Лента новостейМолния