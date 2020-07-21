Дегтярев назвал хабаровскую полицию самой вежливой

"Я считаю, что… законные мирные методы политической борьбы, что участие в санкционированных или согласованных (митингах) вполне допустимо и нормально. Силовики – мы на представлении встречали – в сложном положении. Формально закон нарушается. Я готов их максимально сдерживать. Надо, чтоб была дорога с двусторонним движением. Здесь самая вежливая полиция... Не надо провоцировать полицейских", - сказал Дегтярев журналистам.