Елисейский дворец: дата встречи "нормандской четверки" не определена

ПАРИЖ, 21 июл – РИА Новости. Дата следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Елисейского дворца.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в "нормандском формате" в Берлине будет определена в ближайшее время. По его словам, "в принципе, есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны и согласие, что РФ тоже не против встречаться".
"Дата не определена. Как только она будет установлена, мы ее объявим", - сказала собеседница агентства.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.