Елисейский дворец: дата встречи "нормандской четверки" не определена

ПАРИЖ, 21 июл – РИА Новости. Дата следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Елисейского дворца.

"Дата не определена. Как только она будет установлена, мы ее объявим", - сказала собеседница агентства.