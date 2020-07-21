Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574660279.html
Елисейский дворец: дата встречи "нормандской четверки" не определена
Дата следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Елисейского дворца. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:17
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
франция
германия
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151125/87/1511258775_0:143:3133:1905_1400x0_80_0_0_df2886032627c3b6df345e0608ab4843.jpg
https://ria.ru/20200721/1574651174.html
https://ria.ru/20200721/1574650507.html
1
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
франция
германия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151125/87/1511258775_0:143:3133:1905_1400x0_80_0_0_df2886032627c3b6df345e0608ab4843.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151125/87/1511258775_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_b447a72c3b9081401fee0a8dd1d60b07.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151125/87/1511258775_543:0:2591:2048_1400x0_80_0_0_2a789c70dd95ef3dd8a3c6f50fa87b3c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, франция, германия, оон, украина, в мире

Елисейский дворец: дата встречи "нормандской четверки" не определена

16:17 21.07.2020
551
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПочетный караул у Елисейского дворца в Париже
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 июл – РИА Новости. Дата следующей встречи лидеров стран "нормандской четверки" пока не определена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Елисейского дворца.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в "нормандском формате" в Берлине будет определена в ближайшее время. По его словам, "в принципе, есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны и согласие, что РФ тоже не против встречаться".
Кремлевская набережная в Москве
Вчера, 14:21
Источник: Москва не согласовывала дату саммита в нормандском формате
"Дата не определена. Как только она будет установлена, мы ее объявим", - сказала собеседница агентства.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:12
Зеленский: дату встречи "нормандской четверки" назначат в ближайшее время
360014
Обсудить 1
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийФранцияГерманияООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев назвал хабаровскую полицию самой вежливой
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" получила в свой флот Boeing 737-800
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК поручил проверить списки на предмет двойного голосования по поправкам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров поблагодарил посла Кубы за работу в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали расширить возможности оппозиции
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова
Флаги
Джонсон и Помпео подтвердили намерение заключить торговое соглашение
Заседание Верховной рады Украины
Жители Украины оценили действующий состав Рады
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Источник: Париж и Берлин не подтверждали готовность к нормандской встрече
Вид Варшавы
В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору "Укравтодора"
Захват заложников в Луцке
Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
Лента новостейМолния