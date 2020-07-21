Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574660061.html
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Швейцария поможет Киеву вернуть "украденные активы". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:14
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
владимир зеленский
виктор янукович
швейцария
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:134:2587:1589_1400x0_80_0_0_e8387780fd83c79123d9f1b7be1ee6c0.jpg
https://ria.ru/20200721/1574654751.html
1
швейцария
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_0:134:2587:1589_1400x0_80_0_0_e8387780fd83c79123d9f1b7be1ee6c0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_146:0:2442:1722_1400x0_80_0_0_b34f7b0614a3d37f3bbd291d367ccbf2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571341846_433:0:2155:1722_1400x0_80_0_0_2929e106d2ccc9c3faf104ecdbb5faf0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, виктор янукович, швейцария, украина, в мире

Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"

16:14 21.07.2020
1218
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Швейцария поможет Киеву вернуть "украденные активы".
"Хочу отметить подписание меморандума о взаимопонимании между офисом Генерального прокурора, НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины -ред) и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии во вторник в Киеве.
Федеральный совет Швейцарии в декабре 2019 года продлил еще на год заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей. В марте 2019 года пресс-секретарь сына экс-президента Украины Юрий Кирасир заявил, что никаких активов или счетов в Европе у Виктора Януковича нет, у его сына Александра есть компания Mako Trading SА в Швейцарии, на счету которой арестованы около 1,7 миллиона долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Вчера, 15:06
Зеленский заявил, что посетит Донбасс с президентом Швейцарии
1411233
Обсудить 1
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичШвейцарияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский
Вид Варшавы
В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору "Укравтодора"
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Заседание Верховной рады Украины
Жители Украины оценили действующий состав Рады
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Правительство Британии оценило сообщения о вмешательстве России в Brexit
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже
Елисейский дворец: дата встречи "нормандской четверки" не определена
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" получила в свой флот Boeing 737-800
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали расширить возможности оппозиции
Триумфальная арка в Кишиневе
Молдавия и ЕС заключили кредитное соглашение на 100 миллионов евро
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
Лента новостейМолния