Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Швейцария поможет Киеву вернуть "украденные активы".
"Хочу отметить подписание меморандума о взаимопонимании между офисом Генерального прокурора, НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины -ред) и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарии во вторник в Киеве.
Федеральный совет Швейцарии в декабре 2019 года продлил еще на год заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей. В марте 2019 года пресс-секретарь сына экс-президента Украины Юрий Кирасир заявил, что никаких активов или счетов в Европе у Виктора Януковича нет, у его сына Александра есть компания Mako Trading SА в Швейцарии, на счету которой арестованы около 1,7 миллиона долларов.