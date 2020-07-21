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Молдавия и ЕС заключили кредитное соглашение на 100 миллионов евро
Молдавия и Европейский союз заключили соглашение о предоставлении Кишиневу кредиту в 100 миллионов евро на 15 лет, сообщила во вторник пресс-служба министерства РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:13
евросоюз
молдавия
кишинев
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РИА Новости
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евросоюз, молдавия, кишинев, экономика

Молдавия и ЕС заключили кредитное соглашение на 100 миллионов евро

16:13 21.07.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Молдавия и Европейский союз заключили соглашение о предоставлении Кишиневу кредиту в 100 миллионов евро на 15 лет, сообщила во вторник пресс-служба министерства финансов республики.
"Министр финансов Сергей Пушкуца и глава Национального банка Молдавии Октавиан Армашу подписали сегодня соглашение о займе между Молдавией и Европейским союзом о макрофинансовой помощи на сумму 100 миллионов евро. Согласно документу, кредит уменьшит ограничения внешнего финансирования страны, а также снизит платежный баланс и потребности бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
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Пушкуца отметил, что подписание кредитного соглашения – это щедрая поддержка со стороны ЕС в трудное для всего человечества время из-за пандемии COVID-19.
В минфине отметили, что кредит будет предоставлен в два этапа. Выделение первого транша зависит от подписания меморандума о взаимопонимании, тогда как второй транш будет зависеть от прогресса, достигнутого в реализации положений меморандума. Для этого властям Молдавии нужно будет выполнить шесть условий.
Кредит будет предоставлен в течение 12 месяцев, срок его погашения – 15 лет, причем погашен он должен быть в один взнос. Отмечается, что процентная ставка, применяемая для каждого транша, будет определяться индивидуально.
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