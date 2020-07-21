Молдавия и ЕС заключили кредитное соглашение на 100 миллионов евро

КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Молдавия и Европейский союз заключили соглашение о предоставлении Кишиневу кредиту в 100 миллионов евро на 15 лет, сообщила во вторник пресс-служба министерства финансов республики.

"Министр финансов Сергей Пушкуца и глава Национального банка Молдавии Октавиан Армашу подписали сегодня соглашение о займе между Молдавией и Европейским союзом о макрофинансовой помощи на сумму 100 миллионов евро. Согласно документу, кредит уменьшит ограничения внешнего финансирования страны, а также снизит платежный баланс и потребности бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.

Пушкуца отметил, что подписание кредитного соглашения – это щедрая поддержка со стороны ЕС в трудное для всего человечества время из-за пандемии COVID-19.

В минфине отметили, что кредит будет предоставлен в два этапа. Выделение первого транша зависит от подписания меморандума о взаимопонимании, тогда как второй транш будет зависеть от прогресса, достигнутого в реализации положений меморандума. Для этого властям Молдавии нужно будет выполнить шесть условий.