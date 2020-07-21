Росприроднадзор намерен подсчитать помойки и медведей в Арктике

"Мы получим понимание тех природных условий, где он обитает (белый медведь - ред.). Мы попутно подсчитаем - я все-таки представитель контрольного ведомства - мы попутно подсчитаем те объекты, которые я называю полигонами, помойками или свалками, которые мешают этому хищнику", - сказала Радионова во вторник в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".