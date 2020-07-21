Росприроднадзор намерен подсчитать помойки и медведей в Арктике

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ученые во время авиационных учетов белых медведей в Арктике также будут фиксировать помойки и "мусорные пятна" в море, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Мы получим понимание тех природных условий, где он обитает (белый медведь - ред.). Мы попутно подсчитаем - я все-таки представитель контрольного ведомства - мы попутно подсчитаем те объекты, которые я называю полигонами, помойками или свалками, которые мешают этому хищнику", - сказала Радионова во вторник в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что итоги наблюдений позволят принять решения по сохранению белого медведя.
Как уточнили участники круглого стола, со 2 августа в Арктической зоне Российской Федерации пройдут тестовые авиаучеты белых медведей. Задачи экспедиции – изучение распределения и численности хищного кочевника (карско-баренцевоморская популяция) на суше и островах в безледный период, сбор подробной информации о соседствующих с белым медведем морских млекопитающих, о том, как они взаимодействуют друг с другом, а также оценка экологической ситуации в российской Арктике в целом.