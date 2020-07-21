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Росприроднадзор намерен подсчитать помойки и медведей в Арктике
Ученые во время авиационных учетов белых медведей в Арктике также будут фиксировать помойки и "мусорные пятна" в море, заявила глава Росприроднадзора Светлана... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:15
россия
светлана радионова
арктика
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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россия, светлана радионова, арктика, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество

Росприроднадзор намерен подсчитать помойки и медведей в Арктике

16:10 21.07.2020 (обновлено: 18:15 21.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСтуденты волонтеры убирают территорию от мусора возле полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа
Студенты волонтеры убирают территорию от мусора возле полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Илья Тимин
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Студенты волонтеры убирают территорию от мусора возле полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ученые во время авиационных учетов белых медведей в Арктике также будут фиксировать помойки и "мусорные пятна" в море, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Мы получим понимание тех природных условий, где он обитает (белый медведь - ред.). Мы попутно подсчитаем - я все-таки представитель контрольного ведомства - мы попутно подсчитаем те объекты, которые я называю полигонами, помойками или свалками, которые мешают этому хищнику", - сказала Радионова во вторник в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Вчера, 13:01
Трутнев рассказал об объеме финансирования госпрограммы по Арктике
Она отметила, что итоги наблюдений позволят принять решения по сохранению белого медведя.
Как уточнили участники круглого стола, со 2 августа в Арктической зоне Российской Федерации пройдут тестовые авиаучеты белых медведей. Задачи экспедиции – изучение распределения и численности хищного кочевника (карско-баренцевоморская популяция) на суше и островах в безледный период, сбор подробной информации о соседствующих с белым медведем морских млекопитающих, о том, как они взаимодействуют друг с другом, а также оценка экологической ситуации в российской Арктике в целом.
Мурманск
20 июля, 10:52Мурманская область
В Мурманской области создали УК "Столица Арктики"
540012
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РоссияСветлана РадионоваАрктикаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
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