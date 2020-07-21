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Испания выделит развивающимся странам средства на борьбу с COVID-19
Испания выделит развивающимся странам 1,7 миллиарда евро на противостояние эпидемии коронавируса COVID-19 в ближайшие два года, сообщила министр иностранных дел РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:09
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аранча гонсалес лайя
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РИА Новости
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353
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Испания выделит развивающимся странам средства на борьбу с COVID-19

16:09 21.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Испания выделит развивающимся странам 1,7 миллиарда евро на противостояние эпидемии коронавируса COVID-19 в ближайшие два года, сообщила министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.
Совет министров на своем заседании во вторник одобрил стратегию помощи наиболее нуждающимся странам. "Справедливо, если Испания продемонстрирует солидарность с развивающимися странами, особенно с теми регионами, перед которыми у Испании особые обязательства", - сказала Лайя на пресс-конференции по итогам заседания правительства. Большая часть помощи пойдет латиноамериканским странам.
Как уточнили в МИД страны, речь идет о сумме в 1,720 миллиарда евро. "Мы выбрали три приоритета: усиление системы здравоохранения наших союзников (400 миллионов евро), снижение влияния кризиса на людей (500 миллионов) и помощь в экономическом восстановлении (700 миллионов)", - сказала глава МИД. 67,9 миллиона будет выделено мигрантам, беженцам и вынужденным переселенцам. 318 миллионов будут направлены в виде донорской помощи, а 1,355 миллиарда - возмещаемой финансовой помощи.
Кроме того, Испания отправит в наиболее нуждающиеся регионы санитарные материалы, спасательное оборудование и технологии сбора данных для раннего выявления заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аранча Гонсалес ЛайяКоронавирусыИспанияВ мире
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