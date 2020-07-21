Испания выделит развивающимся странам средства на борьбу с COVID-19

Совет министров на своем заседании во вторник одобрил стратегию помощи наиболее нуждающимся странам. "Справедливо, если Испания продемонстрирует солидарность с развивающимися странами, особенно с теми регионами, перед которыми у Испании особые обязательства", - сказала Лайя на пресс-конференции по итогам заседания правительства. Большая часть помощи пойдет латиноамериканским странам.

Как уточнили в МИД страны, речь идет о сумме в 1,720 миллиарда евро. "Мы выбрали три приоритета: усиление системы здравоохранения наших союзников (400 миллионов евро), снижение влияния кризиса на людей (500 миллионов) и помощь в экономическом восстановлении (700 миллионов)", - сказала глава МИД. 67,9 миллиона будет выделено мигрантам, беженцам и вынужденным переселенцам. 318 миллионов будут направлены в виде донорской помощи, а 1,355 миллиарда - возмещаемой финансовой помощи.

Кроме того, Испания отправит в наиболее нуждающиеся регионы санитарные материалы, спасательное оборудование и технологии сбора данных для раннего выявления заболевания.