https://ria.ru/20200721/1574659510.html
Испания выделит развивающимся странам средства на борьбу с COVID-19
Испания выделит развивающимся странам 1,7 миллиарда евро на противостояние эпидемии коронавируса COVID-19 в ближайшие два года, сообщила министр иностранных дел РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:09
2020-07-21T16:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аранча гонсалес лайя
коронавирусы
испания
в мире
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испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, аранча гонсалес лайя, коронавирусы, испания, в мире
МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Испания
выделит развивающимся странам 1,7 миллиарда евро на противостояние эпидемии коронавируса COVID-19
в ближайшие два года, сообщила министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя
.
Совет министров на своем заседании во вторник одобрил стратегию помощи наиболее нуждающимся странам. "Справедливо, если Испания продемонстрирует солидарность с развивающимися странами, особенно с теми регионами, перед которыми у Испании особые обязательства", - сказала Лайя на пресс-конференции по итогам заседания правительства. Большая часть помощи пойдет латиноамериканским странам.
Как уточнили в МИД страны, речь идет о сумме в 1,720 миллиарда евро. "Мы выбрали три приоритета: усиление системы здравоохранения наших союзников (400 миллионов евро), снижение влияния кризиса на людей (500 миллионов) и помощь в экономическом восстановлении (700 миллионов)", - сказала глава МИД. 67,9 миллиона будет выделено мигрантам, беженцам и вынужденным переселенцам. 318 миллионов будут направлены в виде донорской помощи, а 1,355 миллиарда - возмещаемой финансовой помощи.
Кроме того, Испания отправит в наиболее нуждающиеся регионы санитарные материалы, спасательное оборудование и технологии сбора данных для раннего выявления заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.