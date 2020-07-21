В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору "Укравтодора"

ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Бывшему министру транспорта и водного хозяйства Бывшему министру транспорта и водного хозяйства Польши , экс-директору украинского предприятия "Укравтодор" Славомиру Новаку предъявлены обвинения в руководстве преступной группой и коррупции, сообщает окружная прокуратура Варшавы

Ранее Новака задержали в Польше. Польская генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили, что он был задержан польской стороной по подозрению в коррупции в период, когда возглавлял " Укравтодор ". Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.

"Допрос завершился. Славомиру Н. предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой, которая получала прибыль от коррупции", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Новак не признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний.

В ближайшее время прокуратура направит в суд ходатайство о временном аресте Новака, а также задержанных с ним по тому же делу бывшего командира армейского спецподразделения "Гром" Дариуша З. и гданьского предпринимателя Яцека П.