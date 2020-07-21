https://ria.ru/20200721/1574659483.html
В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору "Укравтодора"
Бывшему министру транспорта и водного хозяйства Польши, экс-директору украинского предприятия "Укравтодор" Славомиру Новаку предъявлены обвинения в руководстве... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:08
2020-07-21T16:08
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РИА Новости
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укравтодор, польша, варшава, украина, в мире
ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости.
Бывшему министру транспорта и водного хозяйства Польши
, экс-директору украинского предприятия "Укравтодор" Славомиру Новаку предъявлены обвинения в руководстве преступной группой и коррупции, сообщает окружная прокуратура Варшавы
.
Ранее Новака задержали в Польше. Польская генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины
сообщили, что он был задержан польской стороной по подозрению в коррупции в период, когда возглавлял "Укравтодор
". Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.
"Допрос завершился. Славомиру Н. предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой, которая получала прибыль от коррупции", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, Новак не признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний.
В ближайшее время прокуратура направит в суд ходатайство о временном аресте Новака, а также задержанных с ним по тому же делу бывшего командира армейского спецподразделения "Гром" Дариуша З. и гданьского предпринимателя Яцека П.
Известно, что в ноябре 2013 года Новак подал в отставку с поста министра транспорта, строительства и морских дел Польши. В октябре 2016 года он стал главой украинского дорожного агентства "Укравтодор". В сентябре 2019 года он был освобожден от этой должности.