Три новых детских сада построят в Липецке

ЛИПЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Власти Власти Липецкой области построят три новых детских сада в столице региона в рамках национального проекта "Демография", сообщил глава администрации области Игорь Артамонов

Детские сады, рассчитанные на 350 малышей каждый, возводятся в рамках нацпроекта "Демография". Стоимость строительства одного детского сада составляет около 165 миллионов рублей. Средства выделены из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального.

В двух микрорайонах здания уже готовы, строители приступили к отделочным работам. Одновременно ведется благоустройство территорий: устанавливают бордюры, качели, турники и песочницы, занимаются озеленением территорий.

Еще в одном детском саду идёт отделка помещений и монтаж внутренних инженерных коммуникаций. На территории рабочие устанавливают теневые навесы, под которыми малыши смогут играть на свежем воздухе в любую погоду. В дошкольных учреждениях предусмотрены медицинские кабинеты, собственные пищеблоки, а также спортивные и музыкальные залы.