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Липецкая область
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Три новых детских сада построят в Липецке
Власти Липецкой области построят три новых детских сада в столице региона в рамках национального проекта "Демография", сообщил глава администрации области Игорь РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:05
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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игорь артамонов, липецкая область, общество

Три новых детских сада построят в Липецке

16:05 21.07.2020
47
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Власти Липецкой области построят три новых детских сада в столице региона в рамках национального проекта "Демография", сообщил глава администрации области Игорь Артамонов.
Детские сады, рассчитанные на 350 малышей каждый, возводятся в рамках нацпроекта "Демография". Стоимость строительства одного детского сада составляет около 165 миллионов рублей. Средства выделены из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального.
В двух микрорайонах здания уже готовы, строители приступили к отделочным работам. Одновременно ведется благоустройство территорий: устанавливают бордюры, качели, турники и песочницы, занимаются озеленением территорий.
Еще в одном детском саду идёт отделка помещений и монтаж внутренних инженерных коммуникаций. На территории рабочие устанавливают теневые навесы, под которыми малыши смогут играть на свежем воздухе в любую погоду. В дошкольных учреждениях предусмотрены медицинские кабинеты, собственные пищеблоки, а также спортивные и музыкальные залы.
"Создание комфортных условия жизни для липчан и жителей области – одна из приоритетных задач власти", - подчеркнул Артамонов.
Детский сад
15 июля, 20:53Тамбовская область
В Мичуринском районе Тамбовской области открылся детсад на 50 мест
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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