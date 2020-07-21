https://ria.ru/20200721/1574659103.html
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Погрузчик багажа в аэропорту назвал распространенную ошибку, которую совершают пассажиры перед полетом. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:04
2020-07-21T16:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Погрузчик багажа в аэропорту назвал распространенную ошибку, которую совершают пассажиры перед полетом.
По его словам, многие отдыхающие оставляют на чемоданах бирки со своими контактными данными, чтобы не потерять вещи. Однако эта деталь мешает грузчикам при переносе багажа.
"Часто бирки не дают взяться за ручку, они слишком большие, нередко соскакивают и обрываются", — цитирует его Daily Express
.
Бирки также могут попасть в двигатель самолета, что чревато опасными последствиями.
Как говорит работник воздушной гавани, использование бирок абсолютно бессмысленно и доставляет грузчикам массу неудобств. Тем, кто боится потерять свои вещи, мужчина посоветовал написать контактные данные маркером на самом чемодане.
Грузчик также порекомендовал туристам брать с собой багаж на колесах, так как в этом случае меньше вероятность, что его повредят при переносе.