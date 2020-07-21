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Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Погрузчик багажа в аэропорту назвал распространенную ошибку, которую совершают пассажиры перед полетом. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, аэропорт, общество, в мире

Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту

16:04 21.07.2020 (обновлено: 16:38 21.07.2020)
15477
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗона выдачи багажа в зале прилета аэропорта "Шереметьево"
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Погрузчик багажа в аэропорту назвал распространенную ошибку, которую совершают пассажиры перед полетом.
По его словам, многие отдыхающие оставляют на чемоданах бирки со своими контактными данными, чтобы не потерять вещи. Однако эта деталь мешает грузчикам при переносе багажа.
"Часто бирки не дают взяться за ручку, они слишком большие, нередко соскакивают и обрываются", — цитирует его Daily Express.
Бирки также могут попасть в двигатель самолета, что чревато опасными последствиями.
Как говорит работник воздушной гавани, использование бирок абсолютно бессмысленно и доставляет грузчикам массу неудобств. Тем, кто боится потерять свои вещи, мужчина посоветовал написать контактные данные маркером на самом чемодане.
Грузчик также порекомендовал туристам брать с собой багаж на колесах, так как в этом случае меньше вероятность, что его повредят при переносе.
Багаж пассажиров
6 октября 2019, 12:52Туризм
Грузчик рассказал, как туристам обезопасить багаж в аэропорту
10238641162
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