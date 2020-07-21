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Рассмотрение дела MH17 по существу начнется не раньше 2021 года
Рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнется не раньше 2021 года, сообщили в прокуратуре Нидерландов. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:02
алексей парамонов
mh17. расследование
вооруженные силы рф
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алексей парамонов, mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, москва, курск, роттердам, в мире

Рассмотрение дела MH17 по существу начнется не раньше 2021 года

16:02 21.07.2020
232
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкBoeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины по существу начнется не раньше 2021 года, сообщили в прокуратуре Нидерландов.
"Процесс по делу MH17 продолжится 31 августа 2020 года.... Ожидается, что слушания по существу не начнутся до 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Отмечается, что Деди Вои-А-Цой, выступавшая государственным обвинителем на судебном процессе по MH17, с 1 августа начнет работу в районной прокуратуре Роттердама, а ее место на слушаниях по авиакатастрофе займет Манон Риддербекс, которая, как подчеркнули в прокуратуре, "активно участвовала в расследовании по MH17 с 2014 года и обладает большими знаниями и опытом".
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
20 июля, 12:51
ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости замгенпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
17 июля, 20:35
Против Киева начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Также российская сторона неоднократно поднимала вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба над востоком Украины. Так, в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявлял, что ССГ не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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Алексей ПарамоновMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоДмитрий ПесковМоскваКурскРоттердамВ мире
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