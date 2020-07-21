Рассмотрение дела MH17 по существу начнется не раньше 2021 года

"Процесс по делу MH17 продолжится 31 августа 2020 года.... Ожидается, что слушания по существу не начнутся до 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.