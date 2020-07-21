В Подмосковье увеличат мощности комплексов по переработке отходов

"Московская область на сегодняшний день является одним из лидеров в части выполнения показателей федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с ТКО. Инвестиционные проекты, запланированные к реализации на территории региона, находятся в высокой степени готовности, в связи, с чем планируется предоставление мер поддержки со стороны РЭО. Помимо Подмосковья мы также рассматриваем ряд других инвестиционных проектов в Калининградской, Новосибирской и Саратовской областях, которым планируем оказывать меры поддержки", - прокомментировал генеральный директор ППК "РЭО" Илья Гудков.

В рамках подписанного соглашения, на комплексе по переработке отходов "Север" в городском округе Сергиев-Посад планируется увеличение мощности по переработке отходов на 600 тысяч тонн в год, а по компостированию отходов – примерно на 180 тысяч тонн в год. Аналогичные расширения запланированы на комплексах по переработке отходов "Юг" и "Дон" в Коломенском и Каширском округах.