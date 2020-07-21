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В Подмосковье увеличат мощности комплексов по переработке отходов
Правительство Московской области, "РТ Инвест" и ППК "Российский экологический оператор" подписали соглашение об увеличении мощностей действующих комплексов по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:02
новости подмосковья
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), экономика

В Подмосковье увеличат мощности комплексов по переработке отходов

16:02 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОГОРСК, 21 июл – РИА Новости. Правительство Московской области, "РТ Инвест" и ППК "Российский экологический оператор" подписали соглашение об увеличении мощностей действующих комплексов по переработке отходов.
Трехстороннее соглашение было подписано в Доме правительства Московской области во вторник. Согласно документу, ППК "Российский Экологический Оператор" планирует инвестировать через меры поддержки порядка 2,5 миллиардов рублей. Доля компании в уставных капиталах совместных предприятий не превысит 15%.
"Московская область на сегодняшний день является одним из лидеров в части выполнения показателей федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с ТКО. Инвестиционные проекты, запланированные к реализации на территории региона, находятся в высокой степени готовности, в связи, с чем планируется предоставление мер поддержки со стороны РЭО. Помимо Подмосковья мы также рассматриваем ряд других инвестиционных проектов в Калининградской, Новосибирской и Саратовской областях, которым планируем оказывать меры поддержки", - прокомментировал генеральный директор ППК "РЭО" Илья Гудков.
В рамках подписанного соглашения, на комплексе по переработке отходов "Север" в городском округе Сергиев-Посад планируется увеличение мощности по переработке отходов на 600 тысяч тонн в год, а по компостированию отходов – примерно на 180 тысяч тонн в год. Аналогичные расширения запланированы на комплексах по переработке отходов "Юг" и "Дон" в Коломенском и Каширском округах.
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