Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка

В суде установлено, что в ноябре 2018 года злоумышленник в поселке Кормовище Лысьвенского городского округа поссорился со своей беременной женой. Мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения в грудь, от которых она скончалась на месте, после чего убил своего трехлетнего сына, ударив его тем же ножом.