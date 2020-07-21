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Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за убийство своей беременной супруги и малолетнего сына, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:02
генеральная прокуратура рф
пермский краевой суд
пермский край
происшествия
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генеральная прокуратура рф, пермский краевой суд, пермский край, происшествия

Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок

16:02 21.07.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за убийство своей беременной супруги и малолетнего сына, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога)", - говорится в сообщении.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
16 февраля, 21:50
Мужчина в Подмосковье убил жену и покончил с собой на глазах у ребенка
В суде установлено, что в ноябре 2018 года злоумышленник в поселке Кормовище Лысьвенского городского округа поссорился со своей беременной женой. Мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения в грудь, от которых она скончалась на месте, после чего убил своего трехлетнего сына, ударив его тем же ножом.
Злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством и даже поджег квартиру, в которой находился. Благодаря своевременным действиям сотрудников ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар был локализован, а убийца задержан.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - отмечает Генпрокуратура.
Полицейский
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Убивший жену житель Подмосковья спрятал тело в дренажную трубу
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