Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за убийство своей беременной супруги и малолетнего сына, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога)", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что в ноябре 2018 года злоумышленник в поселке Кормовище Лысьвенского городского округа поссорился со своей беременной женой. Мужчина нанес женщине множественные ножевые ранения в грудь, от которых она скончалась на месте, после чего убил своего трехлетнего сына, ударив его тем же ножом.
Злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством и даже поджег квартиру, в которой находился. Благодаря своевременным действиям сотрудников ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар был локализован, а убийца задержан.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - отмечает Генпрокуратура.