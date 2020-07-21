https://ria.ru/20200721/1574658617.html
Депутаты Рады попросили признать неконституционным создание НАБУ
Более 50 депутатов Верховной рады Украины, преимущественно от фракции "Оппозицонная платформа - За жизнь" обратились в Конституционный суд с просьбой признать... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:00
2020-07-21T16:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
петр порошенко
верховная рада украины
украина
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574657072.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_61ee5a885175b12f4d13d6af0948be84.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальное антикоррупционное бюро украины (набу), петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире