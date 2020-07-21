Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574658617.html
Депутаты Рады попросили признать неконституционным создание НАБУ
Более 50 депутатов Верховной рады Украины, преимущественно от фракции "Оппозицонная платформа - За жизнь" обратились в Конституционный суд с просьбой признать... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
петр порошенко
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_61ee5a885175b12f4d13d6af0948be84.jpg
https://ria.ru/20200721/1574657072.html
https://ria.ru/20200402/1569483590.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_61ee5a885175b12f4d13d6af0948be84.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_93:0:1693:1200_1400x0_80_0_0_211fa768099383b0d1df2802bfb5af23.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_293:0:1493:1200_1400x0_80_0_0_bbba93ba67369b3baeabb9930113337c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальное антикоррупционное бюро украины (набу), петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире

Депутаты Рады попросили признать неконституционным создание НАБУ

16:00 21.07.2020
172
© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Более 50 депутатов Верховной рады Украины, преимущественно от фракции "Оппозицонная платформа - За жизнь" обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными создание Национального антикоррупционного бюро Украины и полномочия президента по назначению директора бюро, сообщается на сайте суда.
"В Конституционный суд поступило конституционное представление о соответствии конституции Украины отдельных положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", - говорится в сообщении.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 15:38
Рада Украины отказалась отменить закон о легализации игорного бизнеса
Обращение подписали 52 народных избранника, уточнили на сайте.
Создание НАБУ предусмотрено законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", принятым осенью 2014 года. Закон вступил в силу 25 января 2015 года. Бюро образовано бывшим тогда президентом Украины Петром Порошенко в апреле 2015 года.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
2 апреля, 11:48
НАБУ закрыло одно из дел, в которых фигурировал Порошенко, пишут СМИ
401000
Обсудить 0
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Петр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил с Джонсоном торговую сделку США и Великобритании
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Рассмотрение дела MH17 по существу начнется не раньше 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Дверь зала судебных заседаний
Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
Корица
Ученые выяснили, какой продукт предотвращает развитие диабета
Заседание Верховной рады Украины
Жители Украины оценили действующий состав Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Вид Варшавы
В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору "Укравтодора"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали расширить возможности оппозиции
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Студенты волонтеры убирают территорию от мусора возле полярной станции имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа
Росприроднадзор намерен подсчитать помойки и медведей в Арктике
Сотрудники МЧС
В Нижних Сергах устраняют последствия паводка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
Лента новостейМолния