Официальный курс евро снизился более чем на рубль

Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком на среду, снизился на 1,14 рубля, до 81,2 рубля за единицу европейской валюты, следует из данных регулятора.

В свою очередь, курс доллара снизился на 99,6 копейки, до 70,9668 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по курсам на среду сократилась на 1,06 рубля, составив 75,5942 рубля.

Курс российской валюты продолжает повышаться на фоне роста стоимости нефти и западных фондовых индексов.

Рубль начал неделю коррекционным ростом после слабой динамики прошлой. Так, доллар за предыдущие пять торговых сессий вырос более чем на 1,1 рубля, а евро — на 2,3 рубля.

Позитивный фон создало решение международного агентства S&P Global Ratings, подтвердившего долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, прогноз — стабильный.