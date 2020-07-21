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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200721/1574658348.html
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком на среду, снизился на 1,14 рубля, до 81,2 рубля за единицу европейской валюты, следует из данных РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
Вот это новость. 30 лет растет валюта в России, а тут аж на 1 рубль подешевела, завтра подорожает на 2 рубля, опять новость.
32
Надо срочно цены на бензин повышать, а то нефтянка и так убыточна а теперь то ваще кошмар!
19
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро снизился более чем на рубль

15:57 21.07.2020 (обновлено: 16:23 21.07.2020)
6524
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком на среду, снизился на 1,14 рубля, до 81,2 рубля за единицу европейской валюты, следует из данных регулятора.
В свою очередь, курс доллара снизился на 99,6 копейки, до 70,9668 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по курсам на среду сократилась на 1,06 рубля, составив 75,5942 рубля.
Курс российской валюты продолжает повышаться на фоне роста стоимости нефти и западных фондовых индексов.
Рубль начал неделю коррекционным ростом после слабой динамики прошлой. Так, доллар за предыдущие пять торговых сессий вырос более чем на 1,1 рубля, а евро — на 2,3 рубля.
Позитивный фон создало решение международного агентства S&P Global Ratings, подтвердившего долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, прогноз — стабильный.
Агентство ожидает, что фискальный баланс России позволит ослабить риски, которые создает пандемия коронавируса для финансовой стабильности страны.
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Обсудить 13
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Вот это новость. 30 лет растет валюта в России, а тут аж на 1 рубль подешевела, завтра подорожает на 2 рубля, опять новость.
21 июля, 16:26
aarrem1979
4210016
Надо срочно цены на бензин повышать, а то нефтянка и так убыточна а теперь то ваще кошмар!
21 июля, 16:29
MSMaksim S
690004
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