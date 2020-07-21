https://ria.ru/20200721/1574658320.html
В Нижних Сергах устраняют последствия паводка
Порядка 400 человек привлечены к ликвидации последствий паводка в городе Нижние Серги Свердловской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:57
2020-07-21T16:45
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:127:1280:847_1400x0_80_0_0_2d469cc9130e95ccbed043f934f023fd.jpg
https://ria.ru/20200721/1574657453.html
1
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили. Шквалистый ветер валил деревья. Сейчас вода ушла, спасатели ликвидируют последствия ЧС. По поручению Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в регион.
2020-07-21T15:57
true
PT0M57S
Дома и мосты уносит водой: последствия ливней в Свердловской области
Сильный паводок в городе Нижние Серги на юго-западе Свердловской области разрушил дома и четыре моста. Введен режим ЧС.
2020-07-21T15:57
true
PT1M58S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:127:1280:847_1400x0_80_0_0_2d469cc9130e95ccbed043f934f023fd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:7:1280:967_1400x0_80_0_0_d27d2ab2920a54412937f561dac1691a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_153:0:1127:974_1400x0_80_0_0_208c8c00d23cb22e12d7507efabb47ca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия