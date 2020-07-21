Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574658320.html
В Нижних Сергах устраняют последствия паводка
Порядка 400 человек привлечены к ликвидации последствий паводка в городе Нижние Серги Свердловской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:45
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:127:1280:847_1400x0_80_0_0_2d469cc9130e95ccbed043f934f023fd.jpg
https://ria.ru/20200721/1574657453.html
1
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили. Шквалистый ветер валил деревья. Сейчас вода ушла, спасатели ликвидируют последствия ЧС. По поручению Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в регион.
2020-07-21T15:57
true
PT0M57S
Дома и мосты уносит водой: последствия ливней в Свердловской области
Сильный паводок в городе Нижние Серги на юго-западе Свердловской области разрушил дома и четыре моста. Введен режим ЧС.
2020-07-21T15:57
true
PT1M58S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:127:1280:847_1400x0_80_0_0_2d469cc9130e95ccbed043f934f023fd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_0:7:1280:967_1400x0_80_0_0_d27d2ab2920a54412937f561dac1691a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572725567_153:0:1127:974_1400x0_80_0_0_208c8c00d23cb22e12d7507efabb47ca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

В Нижних Сергах устраняют последствия паводка

15:57 21.07.2020 (обновлено: 16:45 21.07.2020)
300
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 400 человек привлечены к ликвидации последствий паводка в городе Нижние Серги Свердловской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник утром МЧС сообщило, что все 63 подтопленных жилых дома освободились от воды. По поручению президента РФ на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Вчера, 15:45
В Нижних Сергах оценили последствия паводка
"В ликвидации последствий паводка задействованы 390 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводятся расчистка территорий, а также откачка воды из погребов жилых домов при помощи мотопомп.
"Режим чрезвычайной ситуации в городе будет сохраняться до полного завершения аварийно-восстановительных работ", - отметил представитель министерства.
010000
Обсудить 1
Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Одессе проверят сообщение о минировании ряда объектов
Иван Сафронов
Адвокаты намерены посетить Сафронова в СИЗО
Заседание Верховной рады Украины
Жители Украины оценили действующий состав Рады
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил с Джонсоном торговую сделку США и Великобритании
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Дверь зала судебных заседаний
Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Депутаты Рады попросили признать неконституционным создание НАБУ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил, что знает мобильные телефоны почти всех министров
Корица
Ученые выяснили, какой продукт предотвращает развитие диабета
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
В Нижних Сергах оценили последствия паводка
Розовое игристое вино
Госдума приняла закон, разрешающий в России рекламу вин из стран ЕАЭС
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Рассмотрение дела MH17 по существу начнется не раньше 2021 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
Лента новостейМолния