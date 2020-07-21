Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574658156.html
Жители Украины оценили действующий состав Рады
Почти 45% жителей Украины считают, что действующий состав Верховной рады ничем не отличается от предыдущего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:55
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122418_0:133:2892:1760_1400x0_80_0_0_61deb7b17937a1cb7b97b93158425c44.jpg
https://ria.ru/20200721/1574626836.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122418_0:133:2892:1760_1400x0_80_0_0_61deb7b17937a1cb7b97b93158425c44.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122418_363:0:2892:1897_1400x0_80_0_0_4f7e9aa03757f68bb77c87a1d1c28b1b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122418_995:0:2892:1897_1400x0_80_0_0_bd29f13f30f1c78a9df9e3317d61c758.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, украина, в мире

Жители Украины оценили действующий состав Рады

15:55 21.07.2020
277
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Почти 45% жителей Украины считают, что действующий состав Верховной рады ничем не отличается от предыдущего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В ноябре 2019 года фонд "Демократические инициативы" проводил похожий опрос, согласно данным которого, 47,1% граждан Украины были не удовлетворены работой Верховной рады, удовлетворены - 33,9%, остальные затруднились ответить.
"Почти 30% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной рады, в то же время четверть (24% - ред.) - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным. При этом почти половина (44% - ред.) придерживаются мнения, что между ними нет особой разницы", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" во вторник.
Опрос проводился с 16 по 17 июля 2020 года среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Руслан Стефанчук
Вчера, 08:57
Вице-спикер Рады оценил исполнение президентских обещаний Зеленского
Став президентом Украины в 2019 году, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.
080001
Обсудить 0
Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Одессе проверят сообщение о минировании ряда объектов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Иван Сафронов
Адвокаты намерены посетить Сафронова в СИЗО
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Депутаты Рады попросили признать неконституционным создание НАБУ
Сотрудники МЧС
В Нижних Сергах устраняют последствия паводка
Вид Варшавы
В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору "Укравтодора"
Заседание Верховной рады Украины
Рада Украины отказалась отменить закон о легализации игорного бизнеса
Розовое игристое вино
Госдума приняла закон, разрешающий в России рекламу вин из стран ЕАЭС
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали расширить возможности оппозиции
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
"Оппозиционная платформа" призвала Зеленского уйти в отставку
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Сотрудники СБУ
Депутат Рады предложил заменить весь состав СБУ
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада отправила на доработку законопроект для сотрудничества с НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
Лента новостейМолния