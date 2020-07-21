Жители Украины оценили действующий состав Рады

"Почти 30% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной рады, в то же время четверть (24% - ред.) - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным. При этом почти половина (44% - ред.) придерживаются мнения, что между ними нет особой разницы", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" во вторник.