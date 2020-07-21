https://ria.ru/20200721/1574658156.html
Жители Украины оценили действующий состав Рады
Почти 45% жителей Украины считают, что действующий состав Верховной рады ничем не отличается от предыдущего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:55
2020-07-21T15:55
верховная рада украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, украина, в мире
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Почти 45% жителей Украины
считают, что действующий состав Верховной рады
ничем не отличается от предыдущего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В ноябре 2019 года фонд "Демократические инициативы" проводил похожий опрос, согласно данным которого, 47,1% граждан Украины были не удовлетворены работой Верховной рады, удовлетворены - 33,9%, остальные затруднились ответить.
"Почти 30% опрошенных считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной рады, в то же время четверть (24% - ред.) - противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным. При этом почти половина (44% - ред.) придерживаются мнения, что между ними нет особой разницы", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" во вторник.
Опрос проводился с 16 по 17 июля 2020 года среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Став президентом Украины в 2019 году, Владимир Зеленский
первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте.