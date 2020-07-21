Адвокаты намерены посетить Сафронова в СИЗО

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Защитники обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в среду собираются посетить его в СИЗО "Лефортово", пока такой возможности не было из-за карантина, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Завтра мы собираемся посетить Ивана в СИЗО. Надеемся, что это нам удастся: 21 июля у Ивана заканчивается карантинный период, до этого он находился в камере один. Теперь же у него может появиться сосед", - рассказал собеседник агентства.
Ранее адвокаты и члены ОНК заявляли, что их не пускают к Сафронову в СИЗО, так как он находится в карантинной камере.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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