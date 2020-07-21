https://ria.ru/20200721/1574657848.html
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с экс-главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора, если... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:52
2020-07-21T15:52
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
госдума рф
владимир путин
хабаровск
хабаровский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_0:94:922:613_1400x0_80_0_0_d446eecefa7fe55cb0db2d38bd953d71.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574657149.html
https://ria.ru/20200721/1574655330.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_0:94:922:613_1400x0_80_0_0_d446eecefa7fe55cb0db2d38bd953d71.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_53:0:870:613_1400x0_80_0_0_bd9c42b4fbaab05b3d89b1c746dfdfcb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637854_155:0:768:613_1400x0_80_0_0_d11518347090bab075836da134fe1698.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, владимир путин, хабаровск, хабаровский край, политика
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
заявил, что не планирует конкурировать с экс-главой региона Сергеем Фургалом
на выборах губернатора, если того оправдают.
В понедельник президент РФ Владимир Путин
назначил депутата Госдумы
Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск
и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".
"Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что комментировать вопросы следствия и будущего судебного разбирательства в отношении Фургала не имеет права.
"Сергей Иванович может рассчитывать на защиту. (Лидер ЛДПР
Владимир) Жириновский уже об этом сказал, и этим партия будет заниматься… Если Сергея Ивановича оправдают - мы должны это проговорить с хабаровчанами - выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет в них принять участия по срокам, я конкурировать с ним не собираюсь, вещи собираю и уезжаю", - сказал Дегтярев.
Он сказал, что если его семья примет решение сюда переехать, то, возможно, он останется.
"Если не оправдают (Фургала) – будем встречаться, решать... Тут есть чем заняться, кроме как обсуждать будущие выборы", - сказал Дегтярев.