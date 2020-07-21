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Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с экс-главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора, если... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:52
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, владимир путин, хабаровск, хабаровский край, политика

Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края

15:52 21.07.2020
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с экс-главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора, если того оправдают.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".
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"Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что комментировать вопросы следствия и будущего судебного разбирательства в отношении Фургала не имеет права.
"Сергей Иванович может рассчитывать на защиту. (Лидер ЛДПР Владимир) Жириновский уже об этом сказал, и этим партия будет заниматься… Если Сергея Ивановича оправдают - мы должны это проговорить с хабаровчанами - выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет в них принять участия по срокам, я конкурировать с ним не собираюсь, вещи собираю и уезжаю", - сказал Дегтярев.
Он сказал, что если его семья примет решение сюда переехать, то, возможно, он останется.
"Если не оправдают (Фургала) – будем встречаться, решать... Тут есть чем заняться, кроме как обсуждать будущие выборы", - сказал Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРГосдума РФВладимир ПутинХабаровскХабаровский крайПолитика
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