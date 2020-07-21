Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".

"Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась", - сказал Дегтярев журналистам.

Он отметил, что комментировать вопросы следствия и будущего судебного разбирательства в отношении Фургала не имеет права.

"Сергей Иванович может рассчитывать на защиту. (Лидер ЛДПР Владимир) Жириновский уже об этом сказал, и этим партия будет заниматься… Если Сергея Ивановича оправдают - мы должны это проговорить с хабаровчанами - выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет в них принять участия по срокам, я конкурировать с ним не собираюсь, вещи собираю и уезжаю", - сказал Дегтярев.

Он сказал, что если его семья примет решение сюда переехать, то, возможно, он останется.