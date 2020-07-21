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Штрафы за продажу снюса несовершеннолетним могут повысить
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, в том... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:49
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госдума рф, общество

Штрафы за продажу снюса несовершеннолетним могут повысить

15:49 21.07.2020
137
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Снюс. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, в том числе и несовершеннолетним.
Документ был внесён в Госдуму группой депутатов в феврале 2018 года.
Здание Государственной Думы РФ
19 июля, 20:51
Штрафы за продажу насвая и снюса должны быть ощутимыми, считают в Госдуме
Инициативой предлагается значительно увеличить административные штрафы за розничную продажу снюса и насвая. Для граждан штрафы составят от 15 до 20 тысяч рублей (сейчас от 2 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (сейчас от 7 до 12 тысяч), для юрлиц - от 100 до 150 тысяч (сейчас от 40 до 60 тысяч).
За продажу табачной продукции или изделий гражданам будет грозить штраф от 20 до 40 тысяч рублей (сейчас от 3 до 5 тысяч), должностным лицам - от 40 до 70 тысяч рублей (сейчас от 30 до 50 тысяч), юрлицам - от 150 до 300 тысяч (сейчас от 100 до 150 тысяч).
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