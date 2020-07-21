https://ria.ru/20200721/1574657773.html
Штрафы за продажу снюса несовершеннолетним могут повысить
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, в том... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:49
2020-07-21T15:49
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/58/1562715877_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5889c54e252fe4b202e1575597f8cf6e.jpg
https://ria.ru/20200719/1574566066.html
https://ria.ru/20200304/1568141118.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/58/1562715877_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5889c54e252fe4b202e1575597f8cf6e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156271/58/1562715877_225:0:2956:2048_1400x0_80_0_0_42467aa05eedb27e34ee5847a4debcc6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/58/1562715877_566:0:2614:2048_1400x0_80_0_0_ce346c33705f44455f28f95f00298780.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, в том числе и несовершеннолетним.
Документ был внесён в Госдуму
группой депутатов в феврале 2018 года.
Инициативой предлагается значительно увеличить административные штрафы за розничную продажу снюса и насвая. Для граждан штрафы составят от 15 до 20 тысяч рублей (сейчас от 2 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (сейчас от 7 до 12 тысяч), для юрлиц - от 100 до 150 тысяч (сейчас от 40 до 60 тысяч).
За продажу табачной продукции или изделий гражданам будет грозить штраф от 20 до 40 тысяч рублей (сейчас от 3 до 5 тысяч), должностным лицам - от 40 до 70 тысяч рублей (сейчас от 30 до 50 тысяч), юрлицам - от 150 до 300 тысяч (сейчас от 100 до 150 тысяч).