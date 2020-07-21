Штрафы за продажу снюса несовершеннолетним могут повысить

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за продажу снюса и насвая, в том числе и несовершеннолетним.

Документ был внесён в Госдуму группой депутатов в феврале 2018 года.

Инициативой предлагается значительно увеличить административные штрафы за розничную продажу снюса и насвая. Для граждан штрафы составят от 15 до 20 тысяч рублей (сейчас от 2 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (сейчас от 7 до 12 тысяч), для юрлиц - от 100 до 150 тысяч (сейчас от 40 до 60 тысяч).