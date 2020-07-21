Дегтярев заявил, что знает мобильные телефоны почти всех министров

ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что знает мобильные телефоны практически всех федеральных министров и собирается использовать все свои связи для того, чтобы добиться результата в ближайший год.
"Отношения с Москвой - это очень важно. Я лично знаю всё практически правительство, они все у меня в мобильном телефоне - министры. Со многими я учился, и с людьми в погонах, в любой момент могу дозвониться в любой практически кабинет, на любой этаж – трубку возьмут. Все свои умения, все свои связи я сейчас положил перед дальневосточниками и хабаровчанами, чтобы в ближайший год максимально достичь результата", - сказал Дегтярев журналистам.
В понедельник президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд столицы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.