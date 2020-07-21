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Дегтярев заявил, что знает мобильные телефоны почти всех министров
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что знает мобильные телефоны практически всех федеральных министров и собирается использовать все... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:48
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, хабаровский край, происшествия

Дегтярев заявил, что знает мобильные телефоны почти всех министров

15:48 21.07.2020
254
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что знает мобильные телефоны практически всех федеральных министров и собирается использовать все свои связи для того, чтобы добиться результата в ближайший год.
"Отношения с Москвой - это очень важно. Я лично знаю всё практически правительство, они все у меня в мобильном телефоне - министры. Со многими я учился, и с людьми в погонах, в любой момент могу дозвониться в любой практически кабинет, на любой этаж – трубку возьмут. Все свои умения, все свои связи я сейчас положил перед дальневосточниками и хабаровчанами, чтобы в ближайший год максимально достичь результата", - сказал Дегтярев журналистам.
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В понедельник президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд столицы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМоскваХабаровский крайПроисшествия
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