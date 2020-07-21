https://ria.ru/20200721/1574657695.html
В ПФР оценили ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал
Россияне получили более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал за шесть месяцев 2020 года, что на 95% больше, чем за аналогичный период 2019 года,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:48
2020-07-21T15:48
пенсионный фонд рф
общество
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https://ria.ru/20200708/1574057486.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156035/24/1560352412_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_900a21f16c2147562b3c466ee0a5ce9c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсионный фонд рф, общество