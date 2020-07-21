В ПФР оценили ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россияне получили более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал за шесть месяцев 2020 года, что на 95% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщается на сайте Россияне получили более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал за шесть месяцев 2020 года, что на 95% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщается на сайте ПФР

Согласно сообщению, за первые шесть месяцев 2020 года ПФР выдал семьям более 590 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал. Общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом за этот период составила свыше 110 миллиардов рублей.

"Значительное увеличение количества выданных ПФР сертификатов (+95% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим расширением программы с момента ее запуска", - говорится в сообщении.