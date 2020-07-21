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В ПФР оценили ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал
Россияне получили более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал за шесть месяцев 2020 года, что на 95% больше, чем за аналогичный период 2019 года,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:48
пенсионный фонд рф
общество
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РИА Новости
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353
60
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пенсионный фонд рф, общество

В ПФР оценили ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал

15:48 21.07.2020
80
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россияне получили более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал за шесть месяцев 2020 года, что на 95% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщается на сайте ПФР.
Согласно сообщению, за первые шесть месяцев 2020 года ПФР выдал семьям более 590 тысяч сертификатов на материнский семейный капитал. Общая сумма выплат по распоряжению материнским капиталом за этот период составила свыше 110 миллиардов рублей.
"Значительное увеличение количества выданных ПФР сертификатов (+95% к аналогичному периоду прошлого года) обусловлено самым большим расширением программы с момента ее запуска", - говорится в сообщении.
В ПФР напомнили, что теперь маткапитал можно получить после рождения или усыновления первого ребенка, его размер составляет 466 617 рублей.
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