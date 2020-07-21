Эксперт прокомментировал цель повышения качества образования до 2030 года

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выдвижение в число национальных приоритетов повышения качества образование важно и правильно, однако РФ вряд ли успеет к 2030 году войти в топ-10 стран мира по качеству общего образования, считает директор Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС Марк Агранович.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", согласно которому Россия в рамках национальных целей должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

"То, что надо улучшать образование, я в этом не сомневаюсь, и хорошо, что президент подчеркивает и выдвигает это в число приоритетов. Это, безусловно, хорошо. Просто дьявол – в деталях", - сказал Агранович РИА Новости.

Он отметил, что для улучшения качества необходимо менять стандарты образования, программы, учебники и переподготавливать учителей. "Если мы хотим изменить образование, то нам необходимо менять некие базисные вещи", - пояснил он.

По его мнению, если новые ФГОС общего образования, которые сейчас обсуждаются и дорабатываются, соответствуют требованиям, которые сегодня мир предъявляет к школьному образованию, то после их принятия еще около года уйдет на подготовку, разработку методик.

"Это такая сильно оптимистическая оценка. Значит, начнем мы все это дело в лучшем случае с 2021 года, а скорее все-таки с 2022-го. Четыре года начальной школы - 2026-й. Потом пять лет основной школы – это 2031-й. То есть по-новому выучатся дети, которые закончат девятый класс к 2031 году. Потому что одновременно вводить на всех уровнях нельзя, потому что если мы вводим новые стандарты образования, то они будут с начальной школы... Вот такой расчет показывает, что это малореалистично, на мой взгляд", - добавил эксперт.

По мнению Аграновича, проблема школьного образования не в том, что в РФ нет сильных школ, сильных учителей и сильных детей. Проблема, по его словам, в том, что "у нас очень дифференцировано образование", и то образование, которое получают в провинции, особенно не в региональных центрах, а в малых городах, очень сильно уступает столичному.

Он также отмечает, что встает вопрос о том, как измерять уровень качества образования. Агранович напомнил, что в рамках нацпроекта "Образование" оно измерялось местом в исследовании PISA, которое оценивает уровень жизненных навыков.

"Это правильно, это хорошо, но исчерпывается ли (качество образования - ред.) этим? И второе. Если уж мерить (с помощью методики - ред.) PISA, то надо мерить не только уровень, не только место, не только средний балл по стране, который, на самом деле, средняя температура по больнице, а вариацию, размах, дифференциацию", - уточняет эксперт.