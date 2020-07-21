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Эксперт прокомментировал цель повышения качества образования до 2030 года
Выдвижение в число национальных приоритетов повышения качества образование важно и правильно, однако РФ вряд ли успеет к 2030 году войти в топ-10 стран мира по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:53
владимир путин
образование - общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573845529_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_0c1a4d5451857df48664b1092a189958.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
владимир путин, образование - общество

Эксперт прокомментировал цель повышения качества образования до 2030 года

15:48 21.07.2020 (обновлено: 23:53 21.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выдвижение в число национальных приоритетов повышения качества образование важно и правильно, однако РФ вряд ли успеет к 2030 году войти в топ-10 стран мира по качеству общего образования, считает директор Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС Марк Агранович.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", согласно которому Россия в рамках национальных целей должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.
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"То, что надо улучшать образование, я в этом не сомневаюсь, и хорошо, что президент подчеркивает и выдвигает это в число приоритетов. Это, безусловно, хорошо. Просто дьявол – в деталях", - сказал Агранович РИА Новости.
Он отметил, что для улучшения качества необходимо менять стандарты образования, программы, учебники и переподготавливать учителей. "Если мы хотим изменить образование, то нам необходимо менять некие базисные вещи", - пояснил он.
По его мнению, если новые ФГОС общего образования, которые сейчас обсуждаются и дорабатываются, соответствуют требованиям, которые сегодня мир предъявляет к школьному образованию, то после их принятия еще около года уйдет на подготовку, разработку методик.
"Это такая сильно оптимистическая оценка. Значит, начнем мы все это дело в лучшем случае с 2021 года, а скорее все-таки с 2022-го. Четыре года начальной школы - 2026-й. Потом пять лет основной школы – это 2031-й. То есть по-новому выучатся дети, которые закончат девятый класс к 2031 году. Потому что одновременно вводить на всех уровнях нельзя, потому что если мы вводим новые стандарты образования, то они будут с начальной школы... Вот такой расчет показывает, что это малореалистично, на мой взгляд", - добавил эксперт.
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По мнению Аграновича, проблема школьного образования не в том, что в РФ нет сильных школ, сильных учителей и сильных детей. Проблема, по его словам, в том, что "у нас очень дифференцировано образование", и то образование, которое получают в провинции, особенно не в региональных центрах, а в малых городах, очень сильно уступает столичному.
Он также отмечает, что встает вопрос о том, как измерять уровень качества образования. Агранович напомнил, что в рамках нацпроекта "Образование" оно измерялось местом в исследовании PISA, которое оценивает уровень жизненных навыков.
"Это правильно, это хорошо, но исчерпывается ли (качество образования - ред.) этим? И второе. Если уж мерить (с помощью методики - ред.) PISA, то надо мерить не только уровень, не только место, не только средний балл по стране, который, на самом деле, средняя температура по больнице, а вариацию, размах, дифференциацию", - уточняет эксперт.
PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Финансовая грамотность является дополнительной областью исследования PISA. В исследовании финансовой грамотности в 2018 году принимали участие 20 стран.
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Владимир ПутинОбразование - Общество
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