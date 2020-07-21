Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574657598.html
"Победа" получила в свой флот Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" получила 31-й Boeing 737-800, ещё три таких самолёта будут поставлены во флот компании в течение недели, расширение... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:15
boeing 737-800
победа (авиакомпания)
андрей калмыков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568324672_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2039cd457c04f0181f08fc1dbbe350b5.jpg
https://ria.ru/20200714/1574319303.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568324672_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2039cd457c04f0181f08fc1dbbe350b5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568324672_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_ffb1692f1ae93cc71ca40eaecd18a11d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568324672_1158:267:2939:2048_1400x0_80_0_0_7d222f83f012bbc392ff35488d918f0a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
boeing 737-800, победа (авиакомпания), андрей калмыков, экономика

"Победа" получила в свой флот Boeing 737-800

16:15 21.07.2020
2872
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" получила 31-й Boeing 737-800, ещё три таких самолёта будут поставлены во флот компании в течение недели, расширение авиапарка позволит увеличить расписание ещё примерно на 30 рейсов в день, сообщила пресс-служба компании.
"Лоукостер "Победа" во вторник получил 31-й самолёт Boeing 737-800. Ещё три самолёта будут поставлены во флот компании в течение недели", - говорится в сообщении.
"Сейчас наши 30 самолётов выполняют ежедневно почти 200 рейсов по России. Благодаря расширению флота мы сможем увеличить расписание ещё примерно на 30 рейсов в день. Это очень важно как для нас, так и для наших клиентов, которые ждут "Победу" в своих городах", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Победы" Андрея Калмыкова.
Со ссылкой на Калмыкова пресс-служба отмечает, что уже на август компания смогла запланировать открытие новых рейсов по маршрутам Санкт-Петербург-Ульяновск и Москва-Ижевск.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
14 июля, 11:24
"Аэрофлот" планирует нарастить перевозки "Победы"
3400037
Обсудить 0
Boeing 737-800Победа (авиакомпания)Андрей КалмыковЭкономика
Рекомендуем
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" продал 34 процента в операторе ГТС Латвии
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поручила Счетной палате проверить меры ЦБ по оздоровлению банков
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на помощь Берна в возврате Киеву "украденных активов"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Парламент Чечни обратился к конгрессу США из-за санкций против Кадырова
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Корица
Ученые выяснили, какой продукт предотвращает развитие диабета
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Захват заложников в Луцке
Зеленский выполнил требование террориста, захватившего заложников в Луцке
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Яхты в порту Афин
В Греции двум российским морякам дали по 253 года колонии
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
Лента новостейМолния