Премьер Швеции оценил соглашение по фонду восстановления Евросоюза

"После четырёх дней сложных переговоров нам наконец удалось достичь соглашения. Несмотря на непростые условия, интересы и приоритеты Швеции были учтены и поддержаны. Взносы Швеции были снижены, мы получили большую, чем когда-либо, скидку. Впервые при выделении средств из бюджета ЕС будет принято во внимание, соблюдает ли страна принципы правового государства. Это существенные изменения", - считает Лёвен.

В самой Швеции решение вызвало разногласия. Лидер Левой Партии Юнас Шёстедт полагает, что компромисс, на который согласился Лёвен, неудачен для Швеции. "Это соглашение, в котором Швеции пришлось пойти на большие уступки. Можно сказать, что нам это будет дорого стоить. Взносы возросли на 6 миллиардов крон (600 миллионов евро) в год, мы заплатим 148 миллиардов крон (1,5 миллиона евро) в фонд восстановления. Это деньги, которые будут потрачены из нашего бюджета", - полагает Шёстедт.