Премьер Швеции оценил соглашение по фонду восстановления Евросоюза

СТОКГОЛЬМ, 21 июл - РИА Новости. Интересы Швеции не пострадали в компромиссном соглашении по бюджету и фонду восстановления ЕС, достигнутом лидерами 27 стран Евросоюза утром во вторник, заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в комментарии газете Expressen.
"После четырёх дней сложных переговоров нам наконец удалось достичь соглашения. Несмотря на непростые условия, интересы и приоритеты Швеции были учтены и поддержаны. Взносы Швеции были снижены, мы получили большую, чем когда-либо, скидку. Впервые при выделении средств из бюджета ЕС будет принято во внимание, соблюдает ли страна принципы правового государства. Это существенные изменения", - считает Лёвен.
Швеция в месте с Данией, Австрией и Нидерландами входила в так называемую "экономную четверку" стран, которые выступали против того, чтобы 500 миллиардов евро из фонда восстановления экономики Европы реализовать как субсидии, а 250 миллиардов - как займы. В итоге был достигнут компромисс и теперь конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро как субсидии, 360 миллиардов как займы. Кроме этого, соблюдение европейских норм правового государства теперь станет критерием выделения финансов. Решение по этому вопросу будет приниматься без права вето - квалифицированным большинством.
В самой Швеции решение вызвало разногласия. Лидер Левой Партии Юнас Шёстедт полагает, что компромисс, на который согласился Лёвен, неудачен для Швеции. "Это соглашение, в котором Швеции пришлось пойти на большие уступки. Можно сказать, что нам это будет дорого стоить. Взносы возросли на 6 миллиардов крон (600 миллионов евро) в год, мы заплатим 148 миллиардов крон (1,5 миллиона евро) в фонд восстановления. Это деньги, которые будут потрачены из нашего бюджета", - полагает Шёстедт.
Из средств фонда восстановления 70% должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть задействованы в 2023 году. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года.