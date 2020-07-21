https://ria.ru/20200721/1574657482.html
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:45
2020-07-21T15:47
сергей фургал
госдума рф
владимир путин
хабаровск
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574657149.html
Иван Петров
Ему, там жители оказали "теплый" прием. Есть повод задуматься. Это не Жириновскому спину в бане тереть
44
5
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, госдума рф, владимир путин, хабаровск, михаил дегтярев, хабаровский край, политика