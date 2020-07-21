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Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:47
сергей фургал
госдума рф
владимир путин
хабаровск
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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Ему, там жители оказали "теплый" прием. Есть повод задуматься. Это не Жириновскому спину в бане тереть
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хабаровск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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сергей фургал, госдума рф, владимир путин, хабаровск, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае

15:45 21.07.2020 (обновлено: 15:47 21.07.2020)
6637
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.
"Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет", - сказал он журналистам.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".
Михаил Дегтярев
Вчера, 15:42
Врио главы Хабаровского края Дегтярев обозначил первостепенные задачи
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Обсудить 5
Сергей ФургалГосдума РФВладимир ПутинХабаровскМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Ему, там жители оказали "теплый" прием. Есть повод задуматься. Это не Жириновскому спину в бане тереть
21 июля, 16:31
Иван Петров
3280004
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