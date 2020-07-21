В Нижних Сергах оценили последствия паводка

"По предварительной оценке, семь домов нуждаются в проведении полномасштабных аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электроснабжения остаются более 2 тысяч частных домов, 17 многоквартирных жилых домов с населением 6,2 тысяч человек, из них 720 детей. Для устранения аварии задействовано шесть бригад ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала".