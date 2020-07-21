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В Нижних Сергах оценили последствия паводка
Семь жилых домов нуждаются в полном восстановлении после паводка в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщает аппарат полпреда президента в Уральском... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:45
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
николай цуканов
свердловская область
происшествия
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Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили. Шквалистый ветер валил деревья. Сейчас вода ушла, спасатели ликвидируют последствия ЧС. По поручению Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в регион.
2020-07-21T15:45
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PT0M57S
Дома и мосты уносит водой: последствия ливней в Свердловской области
Сильный паводок в городе Нижние Серги на юго-западе Свердловской области разрушил дома и четыре моста. Введен режим ЧС.
2020-07-21T15:45
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PT1M58S
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евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), николай цуканов, свердловская область, происшествия

В Нижних Сергах оценили последствия паводка

15:45 21.07.2020 (обновлено: 16:45 21.07.2020)
246
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Семь жилых домов нуждаются в полном восстановлении после паводка в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщает аппарат полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник утром МЧС сообщило, что все 63 подтопленных жилых дома освободились от воды. По поручению президента РФ на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Вчера, 13:30
Свердловский губернатор выедет в затопленные после паводка Нижние Серги
"По предварительной оценке, семь домов нуждаются в проведении полномасштабных аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что без электроснабжения остаются более 2 тысяч частных домов, 17 многоквартирных жилых домов с населением 6,2 тысяч человек, из них 720 детей. Для устранения аварии задействовано шесть бригад ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала".
При этом подчеркивается, что информирование населения об ухудшении погоды было выполнено своевременно. По словам главного федерального инспектора по Свердловской области Андрея Руцинского, который провел в Нижних Сергах оперативный штаб по ликвидации ЧС, необходимо в краткие сроки решить все вопросы по обеспечению жильем пострадавших, аварийно-восстановительным работам и материальной помощи. Он отметил, что ситуацию на постоянном контроле держит полпред в УрФО Николай Цуканов.
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Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Николай ЦукановСвердловская областьПроисшествия
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