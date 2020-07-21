В Нижних Сергах оценили последствия паводка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Семь жилых домов нуждаются в полном восстановлении после паводка в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщает аппарат полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Во вторник утром МЧС сообщило, что все 63 подтопленных жилых дома освободились от воды. По поручению президента РФ на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.
"По предварительной оценке, семь домов нуждаются в проведении полномасштабных аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что без электроснабжения остаются более 2 тысяч частных домов, 17 многоквартирных жилых домов с населением 6,2 тысяч человек, из них 720 детей. Для устранения аварии задействовано шесть бригад ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала".
При этом подчеркивается, что информирование населения об ухудшении погоды было выполнено своевременно. По словам главного федерального инспектора по Свердловской области Андрея Руцинского, который провел в Нижних Сергах оперативный штаб по ликвидации ЧС, необходимо в краткие сроки решить все вопросы по обеспечению жильем пострадавших, аварийно-восстановительным работам и материальной помощи. Он отметил, что ситуацию на постоянном контроле держит полпред в УрФО Николай Цуканов.