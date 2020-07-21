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Госдума приняла закон о выводе объектов электроэнергетики из эксплуатации
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:43
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
экономика
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, экономика

Госдума приняла закон о выводе объектов электроэнергетики из эксплуатации

15:43 21.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт.
Отсутствие эффективного механизма по выводу объектов электроэнергетики из эксплуатации снижает надежность энергосистемы РФ, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на конечных потребителей, считают депутаты.
Калининская атомная электростанция
1 августа 2019, 20:26
В ГД внесли проект о порядке вывода объектов электроэнергетики на ремонт
Решение о выводе из эксплуатации или о направлении собственнику требования о приостановке такого вывода будет приниматься отдельно в отношении каждой линии электропередачи, оборудования или устройства каждого объекта электроэнергетики или электросетевого хозяйства. Причем приостановка вывода из эксплуатации одного объекта в связи с необходимостью продолжения эксплуатации другого запрещается, за исключением случаев, установленных правительством РФ.
Собственник, если его объект нужен энергосистеме, будет обязан сформировать перечень замещающих мероприятий и направить его в Минэнерго России, туда же поступит и рекомендация "Системного оператора ЕЭС". Министерство будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе энергоблока или всей электростанции.
Собственникам электростанций придется согласовывать их вывод (полный или частичный) с "Системным оператором" и министерством. Вывод станции могут не разрешить, и тогда прорабатывается строительство или модернизация электросетей, чтобы переключить на них потребителей с выводимых мощностей, поясняли ранее РИА Новости в Минэнерго.
Также "Системный оператор" может провести конкурс на выбор генерации, которая заменит выводимую (тоже за счет строительства или модернизации), а регулятор энергорынков - "Совет рынка" – должен будет просчитать экономические последствия всех возможных вариантов, в том числе продолжения работы станции.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официальной публикации. После этого прекращается действие согласований вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации, полученных до вступления закона в силу.
Президент РФ Владимир Путин
30 декабря 2019, 21:22
Путин подписал закон о развитии "зеленой" микрогенерации
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФЭкономика
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